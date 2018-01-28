Россиянин Павел Стоцко, которому в Москве удалось поставить штамп об однополом браке, жалуется на угрозы

В интервью радиостанции «Свобода» он утверждает, что сотрудники МВД оказывают давление на его семью.

Пара гомосексуалов зарегистрировала отношения в Дании, после чего в московском многофункциональном центре им без лишних вопросов проставили штамп о браке. Позже полиция завела административное дело о порче паспортов, а регистрацию в МФЦ отменили.