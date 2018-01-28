Россиянин Павел Стоцко, которому в Москве удалось поставить штамп об однополом браке, жалуется на угрозы
В интервью радиостанции «Свобода» он утверждает, что сотрудники МВД оказывают давление на его семью.
Пара гомосексуалов зарегистрировала отношения в Дании, после чего в московском многофункциональном центре им без лишних вопросов проставили штамп о браке. Позже полиция завела административное дело о порче паспортов, а регистрацию в МФЦ отменили.
Комментарии11
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karlik_sbil_boing 28 января 2018 | 08:40
из-за чего разборки? Если законом не оговорено кого могут регистрировать, а кого нет - претензий быть не может. Если оговорено - то работников Загса под суд. Зачем давить на этих гомиков?
ivfn 28 января 2018 | 08:43
karlik_sbil_boing:
Им штамп якобы поставили в МФЦ . А там штамп не ставят ,нет у них таких полномочий. Вопрос откуда взялся штамп. ?
vise1 28 января 2018 | 08:46
ivfn:
Вопрос откуда взялся штамп. ?
Обама ,
Трамп ,
далее по желанию .
:)
ivfn 28 января 2018 | 09:13
vise1:
Повторюсь. МФЦ штампы не ставит. Они передают документы в ЗАГСЫ и уж там ставят. Нет в МФЦ штампов. То есть смахивает на провокацию. Гей ,он же пидор ,и в Москве пидор.
vasilevich58 28 января 2018 | 09:43
Необходимо откомандировать для расследования этого чудовищного преступления десяток бригад следователей по особо важным делам!
Больше "органам" в стране делать нечего.
Мне тоже ребёнок в своё время в паспорте какую-то каляку нарисовал - умышленная порча ДОКУМЕНТОВ!!!
andreyoo 28 января 2018 | 08:49
он утверждает, что сотрудники МВД оказывают давление на его семью.
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На кого именно?
На "супруга номер 2"? Так тот идет как соучастник.
На кого-то еще? Пусть объяснит что именно за "давление" и что от них хотят.
andreyoo 28 января 2018 | 08:54
Они сначала поставили левые штампы и похвастались этим чтоб "прославиться". Теперь рассказывают страшилки. С той же целью. Ну или зарабатывают на политическое убежище.
Если человек гей, то он пида... гей во всём! И верить им нельзя.
ivfn 28 января 2018 | 09:15
andreyoo:
Все верно!!! МФЦ штампов не ставят. По очень простой причине ,у них штампов ЗАГСа просто напросто нет.
able_seamans 28 января 2018 | 09:15
andreyoo: Кому они похвастались тебе лично, в вашем завсегдалом гей-клубе, тупень ты пригожинский? ) Раздули из мухи слона, потом удивляются а чего страна первая в мире по искам в ЕСПЧ. Они хоть геи а власть и такие как ты ее обеляющие, это настоящие пидары...!
andreyoo 28 января 2018 | 09:23
able_seamans: Кому они похвастались тебе лично,.
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Ты тупой... или буквы не все знаешь?
Про штампы хвастались Дождю. Про "преследвания" Свободе.
А к тебе я тоже презрительно отношусь. Только политика редакции такова, что если я это откровенно выскажу мой пост потрут или меня забанят. А таким как ты можно. Потому что свобода слова.
v2015 28 января 2018 | 08:53
Независимо от того, кто как относится к этому акту - в России это не разрешено, так же как во многих других странах, например таких прогрессивных, как Польша, Украина, Япония, Латвия. Зачем нарушать закон? Если очень свербит в одном месте - езжайте и регистрируйтесь в соседней Финляндии, какие проблемы?