Соединенные штаты модернизировали свою крупнейшую неядерную бомбу

Основной задачей было улучшение характеристик при атаке труднопоражаемых целей и объектов на большой глубине. Эта бомба может быть использована для удара по подземным военным заводам Северной Кореи, в том числе ядерным производствам, передает Bloomberg. Поднять боезаряд в воздух могут тяжелые бомбардировщики B-2. 3 таких самолета были в январе переброшены на тихоокеанскую военную базу Гуам в рамках «плановой ротации», говорят в американской армии.