Соединенные штаты модернизировали свою крупнейшую неядерную бомбу
Основной задачей было улучшение характеристик при атаке труднопоражаемых целей и объектов на большой глубине. Эта бомба может быть использована для удара по подземным военным заводам Северной Кореи, в том числе ядерным производствам, передает Bloomberg. Поднять боезаряд в воздух могут тяжелые бомбардировщики B-2. 3 таких самолета были в январе переброшены на тихоокеанскую военную базу Гуам в рамках «плановой ротации», говорят в американской армии.
Комментарии8
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ihor_syvoryj 28 января 2018 | 08:47
Каждая бомба попадает точно в эпицентр.
(военная мудрость)
daos15 28 января 2018 | 09:15
ihor_syvoryj: По утверждениям СМИ, считается наиболее мощным неядерным боеприпасом в мире. По сравнению с американским аналогом российская бомба меньше весом, но мощнее в 4 раза и способна поразить в 20 раз большую площадь — 180 кварталов против 9 у MOAB/B[3].
Из-за секретности[3] настоящее обозначение боеприпаса неизвестно, как неизвестны ни разработчик с производителем, ни количество выпущенных единиц. Нет данных, что какой-либо из стоящих на вооружении ВВС России бомбардировщиков Ту-160 дорабатывался под применение этого боеприпаса.
alexpaf 28 января 2018 | 09:28
daos15: это то Ту 160 который самый старый спутник обнаруживает уже при выезде из ангара из за его шумности и выделяемого тепла?... смешно, его же на старте уже собьют и эта бомба над аэродромом взорвется , над нашим же и все разнесёт в радиусе поражения... в отличии от В2 высоту и параметры которого российские ПВО не знают и не могут определить...
dimadima1965 28 января 2018 | 09:28
daos15: и вообще , нет данных что такая бомба существует в природе . ( забыли дописать)
able_seamans 28 января 2018 | 09:30
daos15: Ага, у нас есть бомба, но мы ее вам не покажем, так портянка? А в результате получается Адмирал Кузя и смеху на весь мир ✌️
mordechai_blinchikov 28 января 2018 | 09:34
daos15: Ту-160 дорабатывался под применение этого боеприпаса.
ясное дело ,
сначала ракета -потом ангар,
торпеда- потом шахта,
бомба потом -бомбардировщик
у нас и гланды рвут через зад
sasass 28 января 2018 | 08:52
У нас тоже есть такая бомба с хитрой резьбой , которая ввинчивается до цента Земли....)))
delovoy_podolsk 28 января 2018 | 09:39
Анализируем. Штаты перебросили три тяжёлых транспортника бомбомёта на тихоокеанскую базу. Только эти самолёты могут нести самые тяжёлые бомбы в мире, у которых проникающая способность очень высока. Все думают, что янки готовятся бомбить подземелья севкорейцев. А может самолёты задействовали, чтобы привести одноразово тяжёлый груз? Банок кока-колы для всего личного состава баз на Гуамо на три года вперёд, запчасти для техники? Заодно перебросили самолёты, которые более актуальны на островах, чем на материке. К тому же среди точек для бомбёжки Кореи базы Гуамо не самые близкие. Но все российские СМИ почему-то упорно связывают большинство внутренних прозаических манипуляций американской армии с подготовкой к войне с Кореей. Значит, как всегда, готовят провокацию, в результате, которой объявят, что США долго готовились, сами напали на праведную мирную Северную Корею, правда набитую солдатами до пупа, но это у них хобби такое - играть в солдатики.