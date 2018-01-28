Полицейские запрещали разворачивать плакаты и раздавать листовки на митинге «Забастовка избирателей» в Красноярске
Сама акция согласована, говорят организаторы. Стражи порядка утверждают, что листовки со словом «забастовка» запрещены Центризбиркомом, говорят в штабе Алексея Навального. Также за несколько минут до начала такой же протестной акции в Барнауле сотрудники правоохранительных органов пришли в штаб политика в этом городе. Их тоже интересуют листовки. Ряд митингов и шествий в городах дальневосточного округа уже прошли. Во Владивостоке акция не была согласована с властями, но жители города организовали шествие в центре приморской столицы.
Комментарии8
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ostanovka 28 января 2018 | 08:40
,пишите страйк вместо забастовка
andrey_crf Андрей Балабан 28 января 2018 | 08:53
Вснроссийская стачка избирателей. Если возбудятся по поводу слова "избиратели", то меняйте на слово "электорат".
sasass 28 января 2018 | 08:58
Надо придать лозунг помягче - " 18
sasass 28 января 2018 | 09:02
sasass: Надо придумать лозунг помягче - " 18 марта банный день и все идем в баню ".....)))
arye_09_ 28 января 2018 | 09:02
«Забастовка избирателей» - глупое и недальновидное мероприятие. Прогулять занятия в школе, потом получить двойку и заявить: а я учил, очень похоже на нынещнего лидера микро-оппозиции.
ugas 28 января 2018 | 09:14
"Полицейские запретили..." Это не полицейские! Во всем мире полиция борется с преступностью, а у нас - с борцами с преступностью. Полицаи!
ostanovka 28 января 2018 | 09:27
ugas: каратели - так точнее
piter_ug 28 января 2018 | 09:21
Лозунг 2011 - «Жулики и Воры - пять минут на сборы» никто не отменял.
Конечно не «пять», но лучше не проморгать момент, чтобы не было поздно.