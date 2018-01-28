Полицейские запрещали разворачивать плакаты и раздавать листовки на митинге «Забастовка избирателей» в Красноярске

Сама акция согласована, говорят организаторы. Стражи порядка утверждают, что листовки со словом «забастовка» запрещены Центризбиркомом, говорят в штабе Алексея Навального. Также за несколько минут до начала такой же протестной акции в Барнауле сотрудники правоохранительных органов пришли в штаб политика в этом городе. Их тоже интересуют листовки. Ряд митингов и шествий в городах дальневосточного округа уже прошли. Во Владивостоке акция не была согласована с властями, но жители города организовали шествие в центре приморской столицы.