Власти усиливают меры безопасности в центре Москвы

Правоохранительные органы готовятся пресечь акцию Алексея Навального и его сторонников. Как сообщает корреспондент «Эха», на Тверской бульвар в район Пушкинской площади подошла колонна Росгвардии, в том числе 10 длинных пассажирских автобусов, все окна которых изнутри закрыты брезентом. Но наш корреспондент разглядел солдат в касках и со щитами. В Москве мэрия отказалась согласовывать шествие и митинг в центре города. Тем не менее, Алексей Навальный и его сторонники собираются днем выйти на Тверскую улицу в рамках акции «Забастовка избирателей».

На Тверской бульвар в район Пушки в 8 подошла колонна росгвардии, в т.ч. 10 пассажирских автобусов-гармошек, все окна которых закрыты брезентом, внутри — солдаты в касках и со щитами. pic.twitter.com/mHaCJG1NRK — Владимир Варфоломеев (@Varfolomeev) 28 января 2018 г.