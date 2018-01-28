Власти усиливают меры безопасности в центре Москвы
Правоохранительные органы готовятся пресечь акцию Алексея Навального и его сторонников. Как сообщает корреспондент «Эха», на Тверской бульвар в район Пушкинской площади подошла колонна Росгвардии, в том числе 10 длинных пассажирских автобусов, все окна которых изнутри закрыты брезентом. Но наш корреспондент разглядел солдат в касках и со щитами. В Москве мэрия отказалась согласовывать шествие и митинг в центре города. Тем не менее, Алексей Навальный и его сторонники собираются днем выйти на Тверскую улицу в рамках акции «Забастовка избирателей».
На Тверской бульвар в район Пушки в 8 подошла колонна росгвардии, в т.ч. 10 пассажирских автобусов-гармошек, все окна которых закрыты брезентом, внутри — солдаты в касках и со щитами. pic.twitter.com/mHaCJG1NRK— Владимир Варфоломеев (@Varfolomeev) 28 января 2018 г.
Комментарии14
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konformist 28 января 2018 | 08:40
Как хорошо, что читаемые и звучащие СМИ у нас под контролем власти, и про то, что будет какое-то шествие или митинг антинародных сил . И даже с помощью соцсетей ненормальных мало! Так что - может и не понадобятся автобусы для перевозки особо буйных в Белые Столбы!!!
ura_123 28 января 2018 | 08:51
konformist: Как управлять вселенной не привлекая внимания санитаров...
Может валерьяночки?
vise1 28 января 2018 | 08:41
"Каски" ,
могут поднять Путина на штыки ,
но не смогут противостоять гражданам России !
drgonish 28 января 2018 | 08:53
Как показывал майдан, "граждане украины" при начале боевых действий разбежались первыми. Остались только одетые под гопоту силовики.
vaka257 28 января 2018 | 08:48
Власть вооружёнными солдатами показывает,что она боится свой мирный народ,который согласно Конституции,желает высказать таким образом несогласие с клоунадой ,которая будет устроена 18.03.2018...
drgonish 28 января 2018 | 09:08
vaka257:
Согласуй с администрацией время и место и высказывай свое несогласие. Нарушители ФЗ , как мирные граждане. восприниматься властью не могут и не будут. Послушайте, что говорил вам Немцов еще в 1997 году:
https://youtu.be/eC-EOsELAoM
Когда он перешел в оппозицию, он никогда не позволял себе экстремистских выпадов, за что западные спонсоры его и угробили.
ura_123 28 января 2018 | 09:26
drgonish: Что это такое ФЗ ?
А вот конституция это закон прямого действия-ГЛАВНЫЙ ЗАКОН СТРАНЫ. И статья 31 конституции говорит о том что каждый имеет право на мирные митинги и демонстрации..
ostanovka 28 января 2018 | 08:49
У них есть право стрелять в толпу на поражение, в том числе в женщин с явными признаками беременности.
Так хорошо, как при Путине, в России ещё никогда не было. А уголовная ответственность детей наступает с 12 лет.
ivfn 28 января 2018 | 09:05
ostanovka:
Мужик с тобой все нормально? Или говна наелся с утра? Ты уж придурок поаккуратней. Надо же таким дебилом быть
drgonish 28 января 2018 | 09:31
Мужиков так не колбасит.
ovrag 28 января 2018 | 08:57
Посмотрите фильм ( перед решением) " Секретное Досье" . Tom Hanks & Meryl Streep.
Помогает с решением.
zanuder 28 января 2018 | 08:59
Дети и внуки мои (эховцев имею в виду)! ну какие же это меры безопасности??!! Это _меры подавления_ людей, которые никаких опасностей не создают. Сиречь, меры опасности - для мирных граждан. Будьте точнее, пожалуйста.
drgonish 28 января 2018 | 09:23
zanuder:
[Сиречь, меры опасности - для мирных граждан.]
Как проверить, что ты мирный, если ты в нарушении ФЗ собрался в большом количестве, и мешаешь остальным гражданам передвигаться? По меньше мере, ты - хулиган, и нуждаешься в административном взыскании.
igor20012 28 января 2018 | 09:17
Предполагается, что выйдут школьники и студенты-так для них надо танки, бронетранспортеры,самолеты и пр. А то одну росгвардию-да они просто обосрт-я перед школьниками ! А площадь проще взорвать, чтобы другим неповадно было !