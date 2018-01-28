Пятеро человек пострадали при пожаре на турбазе на байкальском острове Ольхон
«В хужирскую участковую больницу доставлены пять человек. Четверо из них — граждане Южной Кореи, еще одна женщина — местная жительница», — сказали ТАСС в пресс-службе ведомства.
Как уточнили в областном Минздраве, состояние пострадавших не вызывает опасений у врачей. «Местная жительница находится в состоянии средней степени тяжести, она получила ожоги. По предварительным данным, состояние пострадавших иностранцев опасений за их жизни у врачей не вызывает», — сказали ТАСС в ведомстве.
Как сообщили ТАСС в районной единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС), на турбазе находились восемь граждан Южной Кореи и 24 гражданина Китая. «Всего на базе находились 34 человека, из них восемь граждан Южной Кореи и две группы — 9 и 15 человек — граждане Китая, из России — остальные», — сказали ТАСС в ЕДДС.
В региональном МЧС ТАСС сообщили, что судьба двух граждан выясняется, их ищут и под завалами, и в самом поселке Хужир. По информации представителя базы «Дарьял», двое этих граждан не находились там во время пожара. «По моим данным, этих двоих китайских граждан в тот момент, когда произошел пожар, на турбазе не было. Но точно все устанавливаться будет», — сказала она ТАСС.
Пожар на турбазе в Хужире произошел 28 января утром, площадь составила 100 кв. метров. Ранее сообщалось о трех пострадавших. По данным ГУ МЧС по Иркутской области, двое выпрыгнули со второго этажа турбазы, одна женщина получила ожоги.
Хужир — самое крупное поселение на острове Ольхон на Байкале. В нем постоянно проживают чуть более тысячи человек, которые занимаются в основном размещением и обслуживанием приезжающих туристов.
Комментарии1
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ostanovka 28 января 2018 | 08:42
Дух Байкала осерчал на Россию.
Это уже серьезно, это тебе не Трамп.