Пятеро человек пострадали при пожаре на турбазе на байкальском острове Ольхон

Число пострадавших при пожаре на турбазе в поселке Хужир на байкальском острове Ольхон выросло до пяти человек, сообщили ТАСС в Минздраве Иркутской области.

«В хужирскую участковую больницу доставлены пять человек. Четверо из них — граждане Южной Кореи, еще одна женщина — местная жительница», — сказали ТАСС в пресс-службе ведомства.

Как уточнили в областном Минздраве, состояние пострадавших не вызывает опасений у врачей. «Местная жительница находится в состоянии средней степени тяжести, она получила ожоги. По предварительным данным, состояние пострадавших иностранцев опасений за их жизни у врачей не вызывает», — сказали ТАСС в ведомстве.

Как сообщили ТАСС в районной единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС), на турбазе находились восемь граждан Южной Кореи и 24 гражданина Китая. «Всего на базе находились 34 человека, из них восемь граждан Южной Кореи и две группы — 9 и 15 человек — граждане Китая, из России — остальные», — сказали ТАСС в ЕДДС.

В региональном МЧС ТАСС сообщили, что судьба двух граждан выясняется, их ищут и под завалами, и в самом поселке Хужир. По информации представителя базы «Дарьял», двое этих граждан не находились там во время пожара. «По моим данным, этих двоих китайских граждан в тот момент, когда произошел пожар, на турбазе не было. Но точно все устанавливаться будет», — сказала она ТАСС.

Пожар на турбазе в Хужире произошел 28 января утром, площадь составила 100 кв. метров. Ранее сообщалось о трех пострадавших. По данным ГУ МЧС по Иркутской области, двое выпрыгнули со второго этажа турбазы, одна женщина получила ожоги.

Хужир — самое крупное поселение на острове Ольхон на Байкале. В нем постоянно проживают чуть более тысячи человек, которые занимаются в основном размещением и обслуживанием приезжающих туристов.