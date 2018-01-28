Для лыжников, которые не попали на Олимпиаду, в России проведут альтернативный митинг

Об этом в эфире телеканала RT на общем собрании сборной рассказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Ранее по итогам работы дисциплинарной комиссии МОК были аннулированы результаты 11 российских лыжников на Играх в Сочи, сами спортсмены пожизненно были отстранены от участия в Олимпиадах.