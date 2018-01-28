Для лыжников, которые не попали на Олимпиаду, в России проведут альтернативный митинг
Об этом в эфире телеканала RT на общем собрании сборной рассказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.
Ранее по итогам работы дисциплинарной комиссии МОК были аннулированы результаты 11 российских лыжников на Играх в Сочи, сами спортсмены пожизненно были отстранены от участия в Олимпиадах.
Комментарии13
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putin_the_enemy 28 января 2018 | 08:10
Какой такой митинг? В поддержку путена что ли?
vikwlad 28 января 2018 | 08:35
Кто сказал, что в России нет демократии? Пожалста вам митинг. Можно даже митинг провести против Трампа или Ангелы Меркель.
liberal_rodinu_predal 28 января 2018 | 08:11
Митинг? Уже у кого-то митинг головного мозга.
ngilmutdinov 28 января 2018 | 08:13
Митинг вместо соревнований?!
mikac 28 января 2018 | 08:14
Митинг? Альтернаивный Чему? Другому митингу? Кто сошел с ума?)))
vasyakirin 28 января 2018 | 08:30
mikac: Сёдна Навальный собрался митинговать, по ходу допингисты встречной колонной выйдут...
ura_123 28 января 2018 | 08:23
Альтернативным лыжникам,альтернативные старты!
:-)
vise1 28 января 2018 | 08:30
Все на митинг !
:)
vezdehod 28 января 2018 | 08:47
vise1:
Все на митинг !
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Если подвезут на автобусах, то - тогда Ага.
voenpes 28 января 2018 | 08:41
Внеочередной чемпионат России по ложным гонкам. Для создания массовости я бы тоже поучаствовал. Меня то они должны уж победить даже с чистой мочой.
pauel1964 28 января 2018 | 09:09
voenpes: проблема в том, что чистая моча у них нынче на вес золота...
arye_09_ 28 января 2018 | 08:50
Микро митинги микро оппозиции всю голову забили редакторам. По ночам, наверное, уже снятся.
sasass 28 января 2018 | 09:13
Зачем козе баян...?