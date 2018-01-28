В Финляндии проходит первый тур президентских выборов

Ближе к вечеру появятся первые предварительные результаты.

Главная интрига финских выборов – будет ли в них второй тур. Он состоится, если ни один из кандидатов не наберёт больше 50 процентов голосов. На данный момент, согласно опросам, уверенно лидирует действующий президент Саули Ниинистё. Его рейтинг постепенно снижается, но до сих пор остаётся на уровне около 70%. Ниинистё состоит в правоцентристской партии «Национальна коалиция», однако участвует в выборах как самовыдвиженец. Его ближайший конкурент – открытый гей от партии зелёных Пекка Хаависто – пока что, по данным опросов, может рассчитывать на 10-15 процентов голосов. При этом Хаависто участвует в выборах уже во второй раз, в 2012 году он прошёл во второй тур, и ему удалось набрать более миллиона голосов. Также в выборах участвует евроскептик, кандидат от партии «Истинные финны» Лаура Хухтасаари. Ее часто называют финской Марин Ле Пен, поскольку Хухтасаари выступает против массовой миграции в Финляндию беженцев с ближнего востока. Вероятнее всего, между ней и Хаависто на выборах развернётся борьба за второе место.

Пока что пункты голосования ещё не открылись. Между тем, около четверти финских граждан успели проголосовать досрочно.