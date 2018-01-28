Суд в Петербурге арестовал по делу о терроризме еще одного местного левого активиста Игоря Шишкина
Ранее под стражу был взят анархист Виктор Филинков. По версии следствия, оба они якобы участвовали в деятельности террористической организации. Однако, как отмечает «Фонтанка», о существовании этой организации ранее не слышали суды, Минюст и Национальный антитеррористический комитет.
Суть обвинений, предъявленных молодым людям, пока непонятна, сказал «Эху Москвы» руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
По данным «Фонтанки», петербургских анархистов задержали за возможную связь с проваленной акцией 5 ноября прошлого года, которую широко анонсировал оппозиционер Вячеслав Мальцев. Сейчас он находится за рубежом, где получил политическое убежище.
Комментарии1
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spbdweller 28 января 2018 | 08:20
петербургских анархистов задержали за возможную связь
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следующий шаг: подумал связаться
следующий шаг: возможно подумал связаться
что потом?