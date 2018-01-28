Митинг протеста проходит сейчас в Иркутске

А во Владивостоке горожане собрались на акцию у центральной площади, несмотря на согласование. Около 20 минут назад собравшиеся начали шествие по центру города. Никто пока не задержан. Ранее акции уже прошли, в частности, в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. В Южно-Сахалинске, по уточненной информации, была задержана участница пикета. В эти минуты митинги должны начаться, в частности, в Барнауле, Якутске и Красноярске.