Митинг протеста проходит сейчас в Иркутске
А во Владивостоке горожане собрались на акцию у центральной площади, несмотря на согласование. Около 20 минут назад собравшиеся начали шествие по центру города. Никто пока не задержан. Ранее акции уже прошли, в частности, в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. В Южно-Сахалинске, по уточненной информации, была задержана участница пикета. В эти минуты митинги должны начаться, в частности, в Барнауле, Якутске и Красноярске.
Комментарии15
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ura_123 28 января 2018 | 08:06
Сколько митингов и пикетов организованных НЕ ВЛАСТЬЮ прошло в поддержу самоназначенца?
liberal_rodinu_predal 28 января 2018 | 08:09
ura_123: а зачем?
ura_123 28 января 2018 | 08:19
liberal_rodinu_predal: Помнишь митинг в Москве в поддержку народа рахинджи,где ваши скакали и требовали от Мьянмы прекратить геноцид?
Как ты там сказанул - а зачем?
ivfn 28 января 2018 | 08:19
liberal_rodinu_predal:
.// В эти минуты митинги должны начаться, в частности, в Барнауле, Якутске //
В Барнауле 30 градусов,в Якутске 40.
В такой мороз идти митинговать? МДА!!!
--Ты что завтра делаешь?
--Да вообщем то ничего
--Пойдем тогда протестовать!!!!
wrongway1 28 января 2018 | 08:22
liberal_rodinu_predal:
действительно....зачем. ему народ..он же замовыдвиженец...
vezdehod 28 января 2018 | 08:41
liberal_rodinu_predal:
а зачем?
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Естественно зачем...Пока вас не привезут в скотовозах, как баранов - сами вы едва ли выйдите.
arye_09_ 28 января 2018 | 08:08
Все эти так называемые демонстрации есть ни что иное, как буря в стакане воды. Ничтожная кучка бездарных политических недоумков устраивает бесполезные трепыхания.
chapter_2 28 января 2018 | 08:39
arye_09_: Когда не может работать представительная демократия, начинает работать прямая демократия. Митинг, шествие, политическая забастовка, майдан и революция - методы прямой демократии. К сожалению, у прямой демократии, в отличие от представительной, - не все методы мирные.
ugas 28 января 2018 | 09:25
arye_09_: Что случилось? Я Вас не узнаю...
gogen 28 января 2018 | 08:23
Митинг это сколько? 5, 10 человек?
vezdehod 28 января 2018 | 08:44
gogen:
Митинг это сколько? 5, 10 человек?
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Это - Сколько ПРИШЛИ, а не Привезли.
vaka257 28 января 2018 | 08:44
gogen: Против ввода танков в Чехославакию в 1968 вышло 8 человек...
wrongway1 28 января 2018 | 08:49
vaka257: Неизвестный бунтарь (также англ. Tank Man) — условное имя, под которым стал известен человек, в течение получаса в одиночку сдерживавший колонну танков во время волнений на площади Тяньаньмэнь в июне 1989 года. Подлинное имя человека, его биография и сведения о его дальнейшей судьбе неизвестны.
apels 28 января 2018 | 08:48
Выхожу на митинг. Волна дошла до нас:)
sasass 28 января 2018 | 09:11
Получается Навальный сильнее власти - по призыву власти никто нигде не вышил бы ....