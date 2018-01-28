Пикет в поддержку главы карельского отделения «Мемориала» пройдет сегодня в Петрозаводске

Юрия Дмитриева обвиняют в изготовлении порнографических фотографий, накануне его отпустили из СИЗО под подписку о невыезде.

Акция приурочена ко дню рождения Дмитриева. Пикет согласован и продлится с 14 до 16 часов. Несмотря на то, что историка отпустили под подписку о невыезде, уголовное дело против него не закрыто. По требованию прокуратуры назначена третья экспертиза фотографий приемной дочери Дмитриева. По версии следствия, историк снимал девочку обнаженной, что стало основание для обвинений в создании порнографических снимков. Сам глава карельского «Мемориала» рассказал, что так следил за состоянием здоровья ребенка, дочка была очень худой. Кадры он не распространял и хранил в своем компьютере в папке «Здоровье ребенка». Повторная экспертиза не выявила признаков детской порнографии в снимках, и в декабре суд отказался продлевать его арест. Дмитриева направили на психиатрическую экспертизу в институте имени Сербского, откуда накануне привезли в Петрозаводск.

«Мемориал» летом признал историка политзаключенным.