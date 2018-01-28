Пикет в поддержку главы карельского отделения «Мемориала» пройдет сегодня в Петрозаводске
Юрия Дмитриева обвиняют в изготовлении порнографических фотографий, накануне его отпустили из СИЗО под подписку о невыезде.
Акция приурочена ко дню рождения Дмитриева. Пикет согласован и продлится с 14 до 16 часов. Несмотря на то, что историка отпустили под подписку о невыезде, уголовное дело против него не закрыто. По требованию прокуратуры назначена третья экспертиза фотографий приемной дочери Дмитриева. По версии следствия, историк снимал девочку обнаженной, что стало основание для обвинений в создании порнографических снимков. Сам глава карельского «Мемориала» рассказал, что так следил за состоянием здоровья ребенка, дочка была очень худой. Кадры он не распространял и хранил в своем компьютере в папке «Здоровье ребенка». Повторная экспертиза не выявила признаков детской порнографии в снимках, и в декабре суд отказался продлевать его арест. Дмитриева направили на психиатрическую экспертизу в институте имени Сербского, откуда накануне привезли в Петрозаводск.
«Мемориал» летом признал историка политзаключенным.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
serjo1977 28 января 2018 | 08:57
Дмитриеву нужно уехать. По крайней мере, временно. Эти уроды его не оставят, даже если 1000 экспертиз подтвердит его невиновность.
kokeshi 28 января 2018 | 09:24
serjo1977: подписка о невыезде. К тому же такие, как Дмитриев не бегут. Чуть-чуть знаю его через знакомых из Петрика. На редкость крепкий и стойкий мужик.
vasilevich58 28 января 2018 | 09:38
Империя мракобесия и зла!
ugas 28 января 2018 | 09:19
В нашем дурдоме уже и пикеты надо согласовывать?