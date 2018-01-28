Президент США Дональд Трамп заверил, что с «глубоким уважением» относится к народам Африки

В письме к участникам саммита Африканского союза в Эфиопии глава Белого дома подчеркивает, что Штаты в том числе хотят развивать партнерство и обеспечивать законную эмиграцию из этих стран в Америку. А еще он намерен направить в марте на континент госсекретаря Рекса Тиллерсона с продолжительным визитом, передает АР. Американские дипломаты пытаются сгладить скандал, который связан с высказываниями президента. Как писала пресса, Трамп якобы назвал ряд государства, в том числе африканских, «грязными дырами». Это произошло на встрече в Белом доме с членами Конгресса США, посвященной вопросам иммиграционной реформы.