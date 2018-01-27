МОК официально зарегистрировал 169 спортсменов из России для участия в зимних Олимпийских играх в  Пхёнчхане

Об этом

ТАСС сообщил вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.Весь список опубликован на официальном сайте ОКР. В него среди прочих вошли конькобежка Ольга Граф, саночники Семен Павличенко и Роман Репилов, фигуристы Евгения Медведева, Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, шорт-трекист Семен Елистратов, сноубордисты Вик Уайлд и Алена Заварзина. По словам Позднякова список российской делегации зарегистрирован в системе МОК и теперь российские спортсмены могут получать аккредитации.