МОК официально зарегистрировал 169 спортсменов из России для участия в зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане
Об этом
ТАСС сообщил вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.Весь список опубликован на официальном сайте ОКР. В него среди прочих вошли конькобежка Ольга Граф, саночники Семен Павличенко и Роман Репилов, фигуристы Евгения Медведева, Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, шорт-трекист Семен Елистратов, сноубордисты Вик Уайлд и Алена Заварзина. По словам Позднякова список российской делегации зарегистрирован в системе МОК и теперь российские спортсмены могут получать аккредитации.
Комментарии2
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soviet_spy 27 января 2018 | 21:11
Порядочные люди в такой ситуации отказываются от участия в позорной "олимпиаде".
А кто поедет - пусть выступают под радужным флагом. он как раз для них...
ivanov356 27 января 2018 | 21:38
Взвинчивают эту тему, а в реальности всем "до лампочки" этот спорт в нищающей стране.