Милош Земан переизбран президентом Чехии
По официальным данным Чешского Статистического управления, во втором туре выборов Земан получил 51 % голосов избирателей. За его соперника — экс-главу Академии наук Чехии Иржи Драгоша проголосовали почти 49%. Явка избирателей составила 66,6%. Против переизбрания Земана, известного своей пророссийской позицией, голосовало большинство избирателей в Праге и прилегающих к столице районах.
Комментарии12
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sanisan 27 января 2018 | 21:09
Если Иржи Драгош выступал бы за развитие отношений с Россией, то победил бы он.
patrik41 27 января 2018 | 21:21
Явка избирателей составила 66,6%...
Явка - 666? Чувствуется рука Кремля - одновременно с выборами провели школьный референдум?
evgolius7 27 января 2018 | 21:30
patrik41:
Малец.... в твоей школе проводили референдум...
И ты был 666-тым.
danko_suka 27 января 2018 | 21:31
patrik41: Земан наш!!!
aleksandr39 27 января 2018 | 21:15
Жаль нет Гавела ,
eduard53 27 января 2018 | 21:20
Интересно, во что нашим налогоплательщикам обошёлся этот победный 1% Земана?
И вовсе необязательно - банальная взятка. Возможно, вполне цивильно - скидка на газ,
или долг простили ...
zolingen 27 января 2018 | 21:22
Жаль, чехи проиграли
danko_suka 27 января 2018 | 21:33
zolingen: кому Меркель? Коклы в трауре.
sitnik971 27 января 2018 | 21:38
zolingen:
Ну не горюй. Не убивайся. Зато вам с Петей повезло.
oktai 27 января 2018 | 21:27
Шампанское в Думе уже хлещет рекой, и чешские флажки втыкаются в машину RT ?
zemljanka 27 января 2018 | 21:34
Старичье.
Мухлюет.
danko_suka 27 января 2018 | 21:36
zemljanka: а выиграл бы другой, то молодежь бы мухлевала или цемлянки?