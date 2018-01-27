Милош Земан переизбран президентом Чехии

По официальным данным Чешского Статистического управления, во втором туре выборов Земан получил 51 % голосов избирателей. За его соперника — экс-главу Академии наук Чехии Иржи Драгоша проголосовали почти 49%. Явка избирателей составила 66,6%. Против переизбрания Земана, известного своей пророссийской позицией, голосовало большинство избирателей в Праге и прилегающих к столице районах.