Тренерский штаб Российских лыжников на Играх в Пхенчхане возглавит немецкий специалист Маркус Крамер
Тренерский штаб Российских лыжников на Играх в Пхенчхане возглавит немецкий специалист Маркус Крамер. Об этом РИА сообщила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. Сама Вяльбе поедет в Пхенчхан в качестве болельщика в группе ветеранов-олимпийцев. Олимпийской аккредитации она по решению МОК лмшена.
Комментарии13
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vilingrad 27 января 2018 | 21:07
Так и лыжников можно немцев. А чо?
ura_123 27 января 2018 | 21:23
vilingrad: А помните как на олимпиаде в Сочи за рассеюшку выступал какой то пендос и выиграл НЕСКОЛЬКО медалей? Правда функционеры заплатили ему только за одну,типа как ему неточно перевели контракт...
Впрочем похожая ситуация развивалась и с турбинами Сименс -тоже трудности перевода)))
a_111111 27 января 2018 | 21:35
ura_123: он и в Корею поедет...
mr_vaxo_ 27 января 2018 | 21:40
ura_123: Позвольте вам заметить, что не надо ссылаться на Сименс.
Весь этот цирк с протестами и судами она устроила, чтобы избежать наказания США за нарушение санкций,
Все они прекрасно знали и понимали.
И в суд подапли российский, зная результат.
Но формально сделали что могли. как бы.
И продолжили заключать с "обманувшим" партнером миллиардные контракты,
evgolius7 27 января 2018 | 21:49
Хитрый ход....теперь можно сказать...что немец нас подставил....
a_111111 27 января 2018 | 21:10
какого черта туда едут спортивные функционеры все проср-шие...
ura_123 27 января 2018 | 21:19
Как во времена Петра Первого, прорубившего окно в Европу...
Что же вы тянете немецких специалистов?
seryj_wolk 27 января 2018 | 21:20
А кто оплачивает Вяльбе и компании поездку на ОИ? Надеюсь, что не они сами! :-))))
ura_123 27 января 2018 | 21:25
seryj_wolk: Те же кто оплачивает майору Исимбаевой проживание в Монако )))
a_111111 27 января 2018 | 21:32
ura_123: Исимбаева член МОК, она сама теперь может...
ura_loid 27 января 2018 | 21:45
Комментарии к спортивным новостям на Эхе решительно невозможно принимать всерьёз). Можно подумать, что Крамер ни с того, ни с сего всплыл. А между тем это тренер Устюгова, Легкова, Белова и других наших лыжников, это тренер сборной России.
stas_russkiy 27 января 2018 | 21:46
Может и в качестве руководителя страны нанять какого-нибудь немца? В любом случае, обойдётся дешевле, чем содержание озёрной банды с их холуями и выродками. Нынешний "тренер" отечественного производства руководить страной неспособен.
alo0000 27 января 2018 | 21:47
Сколько же стоит российскому бюджету эта операция прикрытия германским авторитетом этих спортсмэнов?