Тренерский штаб Российских лыжников на Играх в Пхенчхане возглавит немецкий специалист Маркус Крамер. Об этом РИА сообщила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. Сама Вяльбе поедет в Пхенчхан в качестве болельщика в группе ветеранов-олимпийцев. Олимпийской аккредитации она по решению МОК лмшена.