Против двух москвичей, поставивших в российский паспорт штампы об однополом браке, возбудили административное дело об умышленной порче документа.

Сейчас около квартиры Павла Стоцко и Евгения Войцеховского дежурят неизвестные люди в штатском. Об этом «Эху» рассказала председатель российской ЛГБТ-сети Татьяна Винниченко, которая находится в той же квартире.

Брак был заключен на территории Дании. По возвращении мужчин на родину в одном из московских МФЦ в их паспорта проставили штамп, подтверждающий брак.