Против двух москвичей, поставивших в российский паспорт штампы об однополом браке, возбудили административное дело
Против двух москвичей, поставивших в российский паспорт штампы об однополом браке, возбудили административное дело об умышленной порче документа.
Сейчас около квартиры Павла Стоцко и Евгения Войцеховского дежурят неизвестные люди в штатском. Об этом «Эху» рассказала председатель российской ЛГБТ-сети Татьяна Винниченко, которая находится в той же квартире.
Брак был заключен на территории Дании. По возвращении мужчин на родину в одном из московских МФЦ в их паспорта проставили штамп, подтверждающий брак.
Комментарии28
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hanghin 27 января 2018 | 21:14
пидерсия не пройдёт!
nelibermot15 27 января 2018 | 21:19
hanghin: клоунам захотелось к Малахову, сккоро увидим. Ну а сотрудник датского ЗАГСа должен быть уволен, ставить печати или штампы госучреждения в непонятные иностранные документы чужой страны - служебная халатность
stebinmaku 27 января 2018 | 21:36
Штампуя злостно гомобрак, ты паспорт превращаешь в брак..
soviet_spy 27 января 2018 | 21:15
Урок толерантности в школе. Учитель спрашивает:
- Дети, а вы знаете, кто такие геи?
Вова:
- Знаем, это пидарасы.
- А вот так говорить неприлично!
- А в жопу е..ь значит прилично?
ded_dementsiy 27 января 2018 | 21:18
soviet_spy: И вот снова ты тут..... грыжа пригожинская.... со своими идиотскими анегдотами и писаниной.
Явно что-то не так у вас, пригожинских, с ориентацией.
Все вы там такие. Я так и знал.
mordechai_blinchikov 27 января 2018 | 21:25
soviet_spy:
-у вас в Могилеве все такие жопники?!
begly_ 27 января 2018 | 21:28
Пожелаем им счастья в дорогу
да любви в добрый путь до конца
улыбнутся пусть господу богу
в два кольца и четыре яйца!
sinoptik2016 27 января 2018 | 21:37
soviet_spy: ебаца, вообще, неприлично. это делается за закрытыми дверями. а вот лезть в эти двери, могут только такие убожества, как ты.
cukker 27 января 2018 | 21:15
а есть ли юристы, которые растолкуют, нарушение ли это?
hanghin 27 января 2018 | 21:18
cukker: порча документа, придётся им за свой счёт новые делать
g_e_e__p 27 января 2018 | 21:20
cukker: В юридической литературе брак — определяется как юридически оформленный, свободный и добровольный союз мужчины и женщины, имеющий целью создание семьи и порождающий для них взаимные личные и имущественные права и обязанности.
begly_ 27 января 2018 | 21:31
g_e_e__p:
Если у них спросить, то наверняка ответят, что кто то из них мужчина, а кто то женщина. Тут и придраться не к чему.
vladislav 27 января 2018 | 21:43
g_e_e__p: "В юридической литературе брак — определяется как юридически оформленный, свободный и добровольный союз мужчины и женщины"=
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Открой Семейный Кодекс и найди там слова "мужчина и женщина". Там есть про возраст, свободность от другого брака и вменяемость. Я серьезно.
ЗЫ. А что такое "юридическая литература" мне неведомо.
nelibermot15 27 января 2018 | 21:24
cukker: нарушениеэв в том, что они передвигаются по стране с уже недействительным внутренним российским паспортом. Внесение каких-либо записей (штампов, печатей, виз) равносильно тому, что вырвать половину страниц и ходить так дальше
chubazzl 27 января 2018 | 21:19
в психушку их, на аминазин
wojskowy Марек Качоровски 27 января 2018 | 21:23
Так идите в МФЦ, это они нарушили Закон, если их штамп стоит в паспорте. Брак это прежде всего экономические отношения любовь здесь абсолютно ни при чём. Прежде всего люди живущие вместе и ведущие общее хозяйство, если не состоят в браке, то не могут наследовать имущество друг-друга без Завещания, но даже если оно и есть, то приходится платить довольно приличный налог. Если состоят в браке, то не надо никакого Завещания и самой главное платить налог на имущество. Однополые браки это конечно противоестественно, но вместо того, что бы запрещать, преследовать этих людей и так далее, неужели никому в голову не придёт простая мысль принять Закон о совместном ведении домашнего хозяйства и всё. Чего проще пришли двое, да не важно кто, мужчина и женщина, двое мужчин, две женщины и зарегистрировали у Нотариуса свои экономические отношения о том что такое-то имущество является их совместным владением.
hanghin 27 января 2018 | 21:28
wojskowy: а дальше что будет? брак с собакой?
или - некрофилы тоже люди
mordechai_blinchikov 27 января 2018 | 21:32
wojskowy: -в природе вроде нет отношений в рот, а человечество не против,. двойные стандарты..)))
nikmart001 27 января 2018 | 21:42
wojskowy: Тут вы путаете, при получении любого наследства налог платить все равно придется. Другое дело если вы прописаны в одной квартире, то не надо никакого завещания или другой регистрации. Вы автоматом становитесь наследником, правда если нет других претендентов в виде к примеру детей.
Так что только завещание, иначе у вас отсудят часть имущества даже если вы в браке .
ivanov356 27 января 2018 | 21:33
А чего патрик среди пригожинских натворил, он то точно заднепроходной.
mordechai_blinchikov 27 января 2018 | 21:39
ivanov356:
патрик и емелин одна семья -
хотел их встретить хлебом солью
да хлеб в берданку не впихнёшь
moskvach7 27 января 2018 | 21:48
ivanov356: не брат, ты обратил внимание на фамилии персонажей? Они явно из твоего бандеростана, у вас, такое поветрие идет?
riots 27 января 2018 | 21:36
Надругались над паспортом. Какой ужас.
Занятно что наказывают владельцев паспортов а не чиновника
шлепнувшего штамп.
Парочке впору просить политического убежища. Дадут.
a_111111 27 января 2018 | 21:39
riots: если штамп поставили менты, то это проблема ментов - паспортистка в МФЦ , она только сидит там, а работает в МВД...
putintheidle 27 января 2018 | 21:42
riots: там всех, кто причастен сразу уволили. Иногда надо читать, а не только пейсать...
sergei03 27 января 2018 | 21:41
"Я
достаю
из широких штанин
дубликатом
бесценного груза.
Читайте,
завидуйте,
я —
гражданин..."
Не-не
рпц-мвд союза
putintheidle 27 января 2018 | 21:46
Молодцы русские! Хоть вы противостоите педерастическому безумию!
Регистрировать гей-браки - это извращение самой природы человека и понятия семьи!
Верный путь к вырождению цивилизации.
"Доколе терпеши, Господи?!" (С)
al101_2 27 января 2018 | 21:46
Они что, сами себе паспорта штамповали?
В МФЦ проштамповали- вот с них и спрашивайте.
А вообще, лезть в кровать- не дело государства.