Против двух москвичей, поставивших в российский паспорт штампы об однополом браке, возбудили административное дело
Против двух москвичей, поставивших в российский паспорт штампы об однополом браке, возбудили административное дело об умышленной порче документа.
Брак был заключен на территории Дании. По возвращении мужчин на родину в одном из московских МФЦ в их паспорта проставили штамп, подтверждающий брак.
Между тем, у квартиры, в которой находятся Павел Стоцко и Евгений Войцеховский сейчас дежурят сотрудники полиции. Они утверждают, что будут ждать сколько нужно, чтобы забрать паспорта с печатями о браке. Об этом «Новой газете» рассказал друг Стоцко, драматург Валерий Печейкин. «Судя по словам полицейских, новые паспорта уже готовы», — добавил он. Ранее полицейские пытались найти мать Войцеховского, что бы та открыла квартиру своим ключом. Стоцко и Войцеховский ожидают приезда адвоката. На лестничной клетке дежурят трое неизвестных в штатском и двое полицейских.
Комментарии17
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begly_ 27 января 2018 | 20:43
Нарушение прав семьи. Даже на зонах педерасты живут семьями. Куда смотрит блатной гарант конституции?
patrik41 27 января 2018 | 20:45
Против двух москвичей, поставивших в российский паспорт штампы об однополом браке, возбудили административное дело...
Штраф 300 рублей? Бегите, спасайте свои деньги, попросите убежище в какой-нибудь петушиной стране - в Голландии или на Украине.
soviet_spy 27 января 2018 | 20:48
Пока геи говорят, что они обыкновенные люди, я их где-то понять могу. Но как только они начинают об этом кричать, они превращаются в пидорасов...
ded_dementsiy 27 января 2018 | 20:53
soviet_spy: и опять, ты, пригожинская грыжа, вылезла на гейской теме.... ))))))))))))
И ваши все тут....
Озабоченные ))))))))))
zapadnay 27 января 2018 | 20:56
А в чем виноваты эти двое? Ну поженилась и поженились, как говорится, совет да любовь. Личное дело каждого человека.
begly_ 27 января 2018 | 21:10
zapadnay:
Пожелаем им счастья в дорогу
и любви пылкой им до конца
улыбнутся пусть господу богу
два кольца и четыре яйца!
seryj_wolk 27 января 2018 | 21:27
zapadnay: Самое интересное в том, что печати себе в паспорта они не ставили, а ставили какие-то там служащие. Поэтому никакого дела им пришить нельзя. Тут, как говорится, рашка-говняшка, и больше ничего.
serjo1977 27 января 2018 | 20:43
Господи, как же осточертело жить в государстве, сующим нос в постели своих граждан... :-((
skolzki 27 января 2018 | 20:57
serjo1977: Ну дык если бы все геи и пидофилы не стали бы вдруг оппозиционерами , мы бы вас и не замечали бы))))))))))))))))))))))))))))
ded_dementsiy 27 января 2018 | 21:14
skolzki: Так это вы тут, грыжи пригожинские, как раз самые интересующиеся подобными темами.
Так что, грыжа..... дырявая..... )))))))))))))
andrey72t 27 января 2018 | 20:44
Всё не дождусь новость, "Против двух российских граждан"..............
abuvgrobu 27 января 2018 | 20:44
В МФЦ сидят молодые ссыкухи с стеклянными глазами с одной извилиной, они и читать то наверное не умеют ))))
begly_ 27 января 2018 | 20:55
А что по поводу этого беззакония скажет патриарх? У них там таких шалунов много и у всех своя паства., своя семья так сказать..
sidor0ff 27 января 2018 | 20:59
Афигеть...
Целая войсковая операция из-за страничкиив паспорте! И это вместо того, чтобы просто не обратить на эту фигню внимание...
a_111111 27 января 2018 | 20:59
там же копеечный штраф, и то если они сами испортили!
yazva_sibirskaya 27 января 2018 | 21:22
Мдя. Паспортохульники. Как они посмели осквернить святыню! Щас их обоих за это повяжут. У нас же все остальные проблемы решены. Все коррупционеры, воры, убийцы, наркоторговцы пойманы и посажены.
kochar 27 января 2018 | 21:45
И ещё бы в паспорт штамп о кастрации для full.