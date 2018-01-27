Против двух москвичей, поставивших в российский паспорт штампы об однополом браке, возбудили административное дело об умышленной порче документа.

Брак был заключен на территории Дании. По возвращении мужчин на родину в одном из московских МФЦ в их паспорта проставили штамп, подтверждающий брак.

Между тем, у квартиры, в которой находятся Павел Стоцко и Евгений Войцеховский сейчас дежурят сотрудники полиции. Они утверждают, что будут ждать сколько нужно, чтобы забрать паспорта с печатями о браке. Об этом «Новой газете» рассказал друг Стоцко, драматург Валерий Печейкин. «Судя по словам полицейских, новые паспорта уже готовы», — добавил он. Ранее полицейские пытались найти мать Войцеховского, что бы та открыла квартиру своим ключом. Стоцко и Войцеховский ожидают приезда адвоката. На лестничной клетке дежурят трое неизвестных в штатском и двое полицейских.