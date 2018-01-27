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20:36, 27 января 2018

Против двух москвичей, поставивших в российский паспорт штампы об однополом браке, возбудили административное дело

Против двух москвичей, поставивших в российский паспорт штампы об однополом браке, возбудили административное дело об умышленной порче документа.
Брак был заключен на территории Дании. По возвращении мужчин на родину в одном из московских МФЦ в их паспорта проставили штамп, подтверждающий брак.

Между тем, у квартиры, в которой находятся Павел Стоцко и Евгений Войцеховский сейчас дежурят сотрудники полиции. Они утверждают, что будут ждать сколько нужно, чтобы забрать паспорта с печатями о браке. Об этом «Новой газете» рассказал друг Стоцко, драматург Валерий Печейкин. «Судя по словам полицейских, новые паспорта уже готовы», — добавил он. Ранее полицейские пытались найти мать Войцеховского, что бы  та открыла квартиру своим ключом. Стоцко и Войцеховский ожидают приезда адвоката. На лестничной клетке дежурят трое неизвестных в штатском и двое полицейских.

Комментарии

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begly_ 27 января 2018 | 20:43

Нарушение прав семьи. Даже на зонах педерасты живут семьями. Куда смотрит блатной гарант конституции?

patrik41 27 января 2018 | 20:45

Против двух москвичей, поставивших в российский паспорт штампы об однополом браке, возбудили административное дело...

Штраф 300 рублей? Бегите, спасайте свои деньги, попросите убежище в какой-нибудь петушиной стране - в Голландии или на Украине.

soviet_spy 27 января 2018 | 20:48

Пока геи говорят, что они обыкновенные люди, я их где-то понять могу. Но как только они начинают об этом кричать, они превращаются в пидорасов...

ded_dementsiy 27 января 2018 | 20:53

soviet_spy: и опять, ты, пригожинская грыжа, вылезла на гейской теме.... ))))))))))))
И ваши все тут....
Озабоченные ))))))))))

zapadnay 27 января 2018 | 20:56

А в чем виноваты эти двое? Ну поженилась и поженились, как говорится, совет да любовь. Личное дело каждого человека.

begly_ 27 января 2018 | 21:10

zapadnay:

Пожелаем им счастья в дорогу
и любви пылкой им до конца
улыбнутся пусть господу богу
два кольца и четыре яйца!

seryj_wolk 27 января 2018 | 21:27

zapadnay: Самое интересное в том, что печати себе в паспорта они не ставили, а ставили какие-то там служащие. Поэтому никакого дела им пришить нельзя. Тут, как говорится, рашка-говняшка, и больше ничего.

serjo1977 27 января 2018 | 20:43

Господи, как же осточертело жить в государстве, сующим нос в постели своих граждан... :-((

skolzki 27 января 2018 | 20:57

serjo1977: Ну дык если бы все геи и пидофилы не стали бы вдруг оппозиционерами , мы бы вас и не замечали бы))))))))))))))))))))))))))))

ded_dementsiy 27 января 2018 | 21:14

skolzki: Так это вы тут, грыжи пригожинские, как раз самые интересующиеся подобными темами.
Так что, грыжа..... дырявая..... )))))))))))))

andrey72t 27 января 2018 | 20:44

Всё не дождусь новость, "Против двух российских граждан"..............

abuvgrobu 27 января 2018 | 20:44

В МФЦ сидят молодые ссыкухи с стеклянными глазами с одной извилиной, они и читать то наверное не умеют ))))

begly_ 27 января 2018 | 20:55

А что по поводу этого беззакония скажет патриарх? У них там таких шалунов много и у всех своя паства., своя семья так сказать..

sidor0ff 27 января 2018 | 20:59

Афигеть...
Целая войсковая операция из-за страничкиив паспорте! И это вместо того, чтобы просто не обратить на эту фигню внимание...

a_111111 27 января 2018 | 20:59

там же копеечный штраф, и то если они сами испортили!

yazva_sibirskaya 27 января 2018 | 21:22

Мдя. Паспортохульники. Как они посмели осквернить святыню! Щас их обоих за это повяжут. У нас же все остальные проблемы решены. Все коррупционеры, воры, убийцы, наркоторговцы пойманы и посажены.

kochar 27 января 2018 | 21:45

И ещё бы в паспорт штамп о кастрации для full.

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