Спортивный арбитраж рассмотрел апелляции 39российских спортсменов, пожизненно отстраненных МОК от участия в Олимпиадах

Как передает ТАСС

, оглашение вердикта займет четыре дня начиная с 30 января, когда до старта игр в Пхёнчхане останется полторы недели. В Женеве впервые дал показания информатор ВАДА Григорий Родченков, чьи свидетельства легли в основу обвинений по делам российских спортсменов. Показания экс-глава Московской антидопинговой лаборатории давал по видеосвязи.