Спортивный арбитраж рассмотрел апелляции 39российских спортсменов, пожизненно отстраненных МОК от участия в Олимпиадах
Как передает ТАСС
, оглашение вердикта займет четыре дня начиная с 30 января, когда до старта игр в Пхёнчхане останется полторы недели. В Женеве впервые дал показания информатор ВАДА Григорий Родченков, чьи свидетельства легли в основу обвинений по делам российских спортсменов. Показания экс-глава Московской антидопинговой лаборатории давал по видеосвязи.
Комментарии10
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abuvgrobu 27 января 2018 | 20:48
Говорят, что спортсмен шел к олимпиаде 4 года. У нас тысячи больных и обездоленных людей идут к нормальной жизни десятилетиями. И не доходят. А мы помогаем не им, а кривоногим футболистам, которые давно утратили связь с Россией. Тем более часть из них вообще иностранные наемники. Где тут Россия?
1. Отказаться от участия в Олимпиаде.
2. Ввести санкции в отношение членов МОК.
3. Прекратить выплаты в МОК.
4. Возбудить уголовное дело на членoв МОК за оскорбление символов государственной власти России.
5. Желающие участвовать в олимпиаде без флага и гимна спортсмены едут за свой счет.
6. Пересмотреть отношение к спорту высоких достижений, сняв госфинансирование и передав средства детскому спорту.
7. Осознать, что время показало, что спорт больших достижений никакого отношения к здоровому образу жизни не имеет. Это инкубатор инвалидов.
soviet_spy 27 января 2018 | 20:54
Вчера Родченков вспомнил, что Мутко приставал к нему с сексуальными домогательствами и оставил на нём царапины...
testmeter 27 января 2018 | 21:01
abuvgrobu: Забыли самое главное:
8. Исключить членов МОК из членов КПСС
9. Предать их анафеме от имени РПЦ МП
fmsf Герман Лукашин 27 января 2018 | 21:13
testmeter:
Только не из членов КПСС, а из членов компартии СС.
wojskowy Марек Качоровски 27 января 2018 | 21:09
abuvgrobu: Отказывайтесь, вас туда ни кто не тащит. Каким образом был оскорблён флаг и гимн, если Россия, как Государство, отстранена от Олимпийских игр, спортсмены едут в индивидуальном порядке. Кстати в Уставе Олимпиады записано, что это соревнование между спортсменами , а не Государствами. 5, 6 и 7 пункт абсолютно согласен. Хоккеистов, футболистов, баскетболистов, т.е. всех профессионалов в развитых странах финансово Государство вообще не поддерживает. Стадионы клубы многие имеют свои, у кого нет платят за аренду.
mr_vaxo_ 27 января 2018 | 21:12
abuvgrobu: Вообще умные люди знают то, о чем пишут.
Дураки обычно пишут о том, чего не знают. Это можно понять: они знают мало о чем.
А поучать любят. Ты, друг наш, пишешь о том чего не знаешь.
Один пример: никаких выплат НОК России МОК не производит. как и все остальные НОК.
Наоборот это МОК периодически подкидывает денежки НОК.
Единственный источник финансирования МОК — это частный сектор. Большая часть средств поступает от телевизионных компаний и спонсоров. Благодаря этим партнерам МОК может существенно помогать организации Олимпийских игр, ежегодной деятельности национальных олимпийских комитетов и международных спортивных делегаций.
По состоянию на начало 2010 года, МОК получает доходы от продажи прав на трансляцию Олимпийских игр (53 % от общего объёма), от спонсоров (34 %), от продажи билетов (11 %) и от лицензирования (2 %). Выручка МОК в 2008 году составила $2,4 млрд.[1]
Про санкции и уголовные дела мог написать только умалишенный.
Сегодня у вас в дурдоме лечащий персонал загулял, видать, и вы разбуянились.
menjadostali 27 января 2018 | 21:22
abuvgrobu: 1, Обявить импичмент Путину без права занимать государственные должности.
2. Отправить в отставку целиком министерство спорта.
3. Возбудить уголовное дело против Мутко.
4. Публично извиниться перед мировой спортивной общественностью и МОК за свое свинское поведение и государственную программу принятия допинга допинга.
5. Оставить за спортсменами право самим решать свою спортивную судьбу: спорт высших достижений должен быть коммерческим без поддержки государства, физкультуру на всех уровнях поддерживать на государственном уровне. (по этому пункту мы с вами как не странно сошлись)
andrey72t 27 января 2018 | 20:50
Спотцмены, понимают когда вынимают.
provincial49 27 января 2018 | 20:54
Огласите список, пожалуйста...
sjuzanna 27 января 2018 | 21:33
ВООБЩЕ-ТО у европейцев сердца добрые не в пример американцам.