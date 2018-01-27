Милош Земан переизбран президентом Чехии
По официальным данным Чешского Статистического управления, во втором туре выборов Земан получил 51 % голосов избирателей. За его соперника — экс-главу Академии наук Чехии Иржи Драгоша проголосовали почти 49%. Явка избирателей составила 66,6%. Против переизбрания Земана, известного своей пророссийской позицией, голосовало большинство избирателей в Праге и прилегающих к столице районах.
Комментарии11
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daatan 27 января 2018 | 20:34
Наши поздравления Земану!
soviet_spy 27 января 2018 | 20:37
Земан - мудрый руководитель.
Он понимает, что будущее Европы - за Россией!
patrik41 27 января 2018 | 20:39
Против переизбрания Земана, известного своей пророссийской позицией, голосовало большинство избирателей в Праге и прилегающих к столице районах...
Провинциальные трудяги за М.Земана, пражские дармоеды "шендеровичи" - за И.Драгоша.
sanisan 27 января 2018 | 20:47
Если бы Иржи Драгош выступал бы за развитие отношений с Россией, то победил бы он.
kriimsdyk 27 января 2018 | 20:39
soviet_spy: Два срока - не пять
skolzki 27 января 2018 | 20:47
kriimsdyk: daatan: Хомы в трауре ????))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) весьмирнесвами???)))))
krylov2 27 января 2018 | 21:27
soviet_spy: Расмешили, зачем глупость свою демонстрировать всем
abuvgrobu 27 января 2018 | 20:40
Снова "русские хакеры" ?..
russky77 27 января 2018 | 20:46
В госдуре уже пьют шампанское?
drgonish 27 января 2018 | 21:04
А на диссидентских кухоньках - горькую?
krylov2 27 января 2018 | 21:24
Чехи такие же уроды как и мы.