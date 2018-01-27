Жильцы двух подъездов пятиэтажки в городе Волжский, где сегодня в одной из квартир взорвался газ, эвакуированы
Жильцы двух подъездов пятиэтажки в городе Волжский, где сегодня в одной из квартир взорвался газ, эвакуированы. Им предоставлены места в пунктах временного размещения. Часть жильцов приютили родственники и знакомые. Как передает «Интерфакс»
, На месте развернут оперативный штаб. Туда прибыл глава региона Андрей Бочаров. По его поручению, эвакуированные будут обеспечены всем необходимым. По его словам, видимых разрушений в доме нет. Ранее сообщалось, что в результате взрыва ожоги получила 36-летняя хозяйка квартиры.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
furk 27 января 2018 | 20:40
Рано в Волгоградской области успокоились. Всё внимание на бряцание оружием направлено. Праздник...
stas_russkiy 27 января 2018 | 20:47
"...Туда прибыл глава региона Андрей Бочаров..."
Вот, только этого контуженного там не хватало... Чё он там будет делать? Развалы разгребать или себе очки зарабатывать?
aleksandr39 27 января 2018 | 20:59
Ополченцы начали процесс образования ВНР ( Волжская Народная Республика ) .
furk 27 января 2018 | 21:11
А Анка Кувычко не приехала ещё? Спела бы там свой хит!