Жильцы двух подъездов пятиэтажки в городе Волжский, где сегодня в одной из квартир взорвался газ, эвакуированы. Им предоставлены места в пунктах временного размещения. Часть жильцов приютили родственники и знакомые. Как передает «Интерфакс»

, На месте развернут оперативный штаб. Туда прибыл глава региона Андрей Бочаров. По его поручению, эвакуированные будут обеспечены всем необходимым. По его словам, видимых разрушений в доме нет. Ранее сообщалось, что в результате взрыва ожоги получила 36-летняя хозяйка квартиры.