В отношении мужчин, зарегистрировавших однополый брак в Дании возбуждены административные дела
В отношении мужчин, зарегистрировавших однополый брак в Дании и инициировавших внесение отметок об этом в свои российские паспорта возбуждены административные дела. Как сообщили ТАСС в столичном главке МВД, им инкриминируется умышленная порча документов, удостоверяющих личность. Это правонарушение предусматривает штраф до 300 рублей. Паспорта подлежат изъятию.
Между тем, у квартиры, в которой находятся Павел Стоцко и Евгений Войцеховский сейчас дежурят сотрудники полиции. Они утверждают, что будут ждать сколько нужно, чтобы забрать паспорта с печатями о браке. Об этом «Новой газете» рассказал друг Стоцко, драматург Валерий Печейкин. «Судя по словам полицейских, новые паспорта уже готовы», — добавил он. Ранее полицейские пытались найти мать Войцеховского, что бы та открыла квартиру своим ключом. Стоцко и Войцеховский ожидают приезда адвоката. На лестничной клетке дежурят трое неизвестных в штатском и двое полицейских.
Комментарии23
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abuvgrobu 27 января 2018 | 20:22
Ишь как голубеньким женицца хочецца... может и белом платье мечтают... и чтобы каравай наперегонки кусать из рук любимой тещи...
Романтики...)))
kriimsdyk 27 января 2018 | 20:23
abuvgrobu: менты возбудились, завидуют, и ты тоже))
zapadnay 27 января 2018 | 20:30
abuvgrobu:
А в чем виноваты эти двое? Ну поженилась и поженились, кому от этого плохо?
pit_heap 27 января 2018 | 20:36
zapadnay: а чем Европе будет плохо если там легализуют многоженство для арабов? Ну поженились арабы в европе на нескольких женщинах кому от этого плохо? ну пришли многоженцы в МФЦ и оформили сразу несколько жен,кому от этого плохо?
gordy 27 января 2018 | 20:43
Какая порча документов: штамп же ставили сотрудники ЗАГСа?
zapadnay 27 января 2018 | 20:45
pit_heap:
Не переживай за Европу, лучше посмотри на Северный Кавказ.
rassvet_12 27 января 2018 | 21:42
pit_heap: Бабки нужны много жён содержать, а так что в Европе, что в России. Говорят Прохоров с собой автобус баб возит, почти жёны.
daatan 27 января 2018 | 20:36
На зону этих двух девушек! Без зоны этот брак не действителен. Там свадебку им и сыграют. :)))))
ded_dementsiy 27 января 2018 | 20:49
daatan: Ну тебе ли не знать про анальные утехи на зоне.... ))))))
Вас таких специально набирают в "комментаторы"?
Вон сколько ваших тут отписалось )))))))))
soviet_spy 27 января 2018 | 20:22
Решили две гея завести ребенка. Родить никак. Нашли бабу,
осеменили ее.Как полагается , через 9 мес. родился ребенок.
Геи вне себя от счастья прилетают в роддом. Там ореж стоит
ужасный,-сто детей орут и только один молчит и мило улыбается.
Геи спрашивают медсестру, где их сокровище. Она указывает
на того, который молчит и улыбается. Геи озабоченно спрашивают:
"А почему все кричат, а он молчит и улыбается?"
Медсестра:
"А вы вытащите соску из жопы, тогда и закричит"
ded_dementsiy 27 января 2018 | 20:45
soviet_spy: Почему тебе одни пригожинские грыжи лайки ставят?
Ты тоже пригожинская грыжа?
sg67g 27 января 2018 | 20:25
Про этих двух смелых пидорасов Эхо будет рассказывать пока гомячки от счастья не сомлеют..
Походу подстава. Намекают, выберите навального - ебитесь по ивропейски..
ded_dementsiy 27 января 2018 | 20:47
sg67g: Где темы анала мелькают там и ты со своими "коллегами" по анальным делам....))))))))))))
Все вы там в пригожинской дыре дырявые.
anemon 27 января 2018 | 20:25
Российским правоохранителям и полицейским заняться больше нечем? Да пусть живут, как хотят! Они же не пропагандируют свой образ жизни, а именно это - криминал, в нелепом законе, принятом госдумой.
elloi 27 января 2018 | 20:25
Штраф возьмут, но не повесят. Уже хорошо. Только вот заграницей в паспорт всякие печати (при пересечении всяких границ) ставят. Теперь надо быть начеку : а вдруг нехорошую печать поставят и тогда придётся штраф платить. Или---повесят.
fleyta6 27 января 2018 | 20:26
Ловят геев , кто - пидоры! Ловят террористов, кто - граждане своими жизнями! А почему не ловят пидоры? Так они ничего не умет, как геев ловить, ведь своих братьев нюхом чуют!
cukker 27 января 2018 | 20:29
дежурят сотрудники полиции? это безопасней, чем защищать от гастеров, охотников за кошельками у женщин. но руководство куда смотрит?
dsa_dsf 27 января 2018 | 20:33
охохооо, не страна а цирк с конями - наряд полицаев дежурит чтоб у гомиков документ изьять
polsan 27 января 2018 | 20:34
А как же им инкриминируют умышленную порчу документов, если они ничего не портили?! ))
Во в ментовке особо одарённые трудятся! :))) Отжать и поделить выучили, а свой административный кодекс и уголовный кодекс ещё нет! ))
equus 27 января 2018 | 20:39
Какой навязчивый сервис, однако!..
;-))
antimrakobes 27 января 2018 | 20:39
Между тем, у квартиры, в которой находятся Павел Стоцко и Евгений Войцеховский сейчас дежурят сотрудники полиции. Они утверждают, что будут ждать сколько нужно, чтобы забрать паспорта с печатями о браке.
Аааа, теперь понятно, почему полицайня проёживает один теракт за другим!))))
vladimir_ka 27 января 2018 | 20:41
А как они разнюхали, что у этих товарищей стоят в российских паспортах печати. Вроде, при возвращении в Россию на границе надо предъявлять загранпаспорт... или как?!?
antimrakobes 27 января 2018 | 20:43
vladimir_ka: так им в российском ЗАГСе поставили печати!))))
Щас и сотрудников ЗАГСа кошмарят. Короче, опричнина вся в работе!)))