Z Архив новостей новости
5 23 6 879
20:05, 27 января 2018

В  отношении мужчин, зарегистрировавших однополый брак в Дании возбуждены административные дела

В  отношении мужчин, зарегистрировавших однополый брак в Дании и инициировавших внесение отметок об этом в свои российские паспорта возбуждены административные дела. Как сообщили ТАСС в столичном главке МВД, им инкриминируется умышленная порча документов, удостоверяющих личность. Это правонарушение предусматривает штраф до 300 рублей. Паспорта подлежат изъятию.

Между тем, у квартиры, в которой находятся Павел Стоцко и Евгений Войцеховский сейчас дежурят сотрудники полиции. Они утверждают, что будут ждать сколько нужно, чтобы забрать паспорта с печатями о браке. Об этом «Новой газете» рассказал друг Стоцко, драматург Валерий Печейкин. «Судя по словам полицейских, новые паспорта уже готовы», — добавил он. Ранее полицейские пытались найти мать Войцеховского, что бы  та открыла квартиру своим ключом. Стоцко и Войцеховский ожидают приезда адвоката. На лестничной клетке дежурят трое неизвестных в штатском и двое полицейских.

Комментарии

23

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

abuvgrobu 27 января 2018 | 20:22

Ишь как голубеньким женицца хочецца... может и белом платье мечтают... и чтобы каравай наперегонки кусать из рук любимой тещи...
Романтики...)))

kriimsdyk 27 января 2018 | 20:23

abuvgrobu: менты возбудились, завидуют, и ты тоже))

zapadnay 27 января 2018 | 20:30

abuvgrobu:
А в чем виноваты эти двое? Ну поженилась и поженились, кому от этого плохо?

pit_heap 27 января 2018 | 20:36

zapadnay: а чем Европе будет плохо если там легализуют многоженство для арабов? Ну поженились арабы в европе на нескольких женщинах кому от этого плохо? ну пришли многоженцы в МФЦ и оформили сразу несколько жен,кому от этого плохо?

gordy 27 января 2018 | 20:43

Какая порча документов: штамп же ставили сотрудники ЗАГСа?

zapadnay 27 января 2018 | 20:45

pit_heap:
Не переживай за Европу, лучше посмотри на Северный Кавказ.

rassvet_12 27 января 2018 | 21:42

pit_heap: Бабки нужны много жён содержать, а так что в Европе, что в России. Говорят Прохоров с собой автобус баб возит, почти жёны.

daatan 27 января 2018 | 20:36

На зону этих двух девушек! Без зоны этот брак не действителен. Там свадебку им и сыграют. :)))))

ded_dementsiy 27 января 2018 | 20:49

daatan: Ну тебе ли не знать про анальные утехи на зоне.... ))))))
Вас таких специально набирают в "комментаторы"?
Вон сколько ваших тут отписалось )))))))))

soviet_spy 27 января 2018 | 20:22

Решили две гея завести ребенка. Родить никак. Нашли бабу,
осеменили ее.Как полагается , через 9 мес. родился ребенок.
Геи вне себя от счастья прилетают в роддом. Там ореж стоит
ужасный,-сто детей орут и только один молчит и мило улыбается.
Геи спрашивают медсестру, где их сокровище. Она указывает
на того, который молчит и улыбается. Геи озабоченно спрашивают:
"А почему все кричат, а он молчит и улыбается?"
Медсестра:
"А вы вытащите соску из жопы, тогда и закричит"

ded_dementsiy 27 января 2018 | 20:45

soviet_spy: Почему тебе одни пригожинские грыжи лайки ставят?
Ты тоже пригожинская грыжа?

sg67g 27 января 2018 | 20:25

Про этих двух смелых пидорасов Эхо будет рассказывать пока гомячки от счастья не сомлеют..
Походу подстава. Намекают, выберите навального - ебитесь по ивропейски..

ded_dementsiy 27 января 2018 | 20:47

sg67g: Где темы анала мелькают там и ты со своими "коллегами" по анальным делам....))))))))))))
Все вы там в пригожинской дыре дырявые.

anemon 27 января 2018 | 20:25

Российским правоохранителям и полицейским заняться больше нечем? Да пусть живут, как хотят! Они же не пропагандируют свой образ жизни, а именно это - криминал, в нелепом законе, принятом госдумой.

elloi 27 января 2018 | 20:25

Штраф возьмут, но не повесят. Уже хорошо. Только вот заграницей в паспорт всякие печати (при пересечении всяких границ) ставят. Теперь надо быть начеку : а вдруг нехорошую печать поставят и тогда придётся штраф платить. Или---повесят.

fleyta6 27 января 2018 | 20:26

Ловят геев , кто - пидоры! Ловят террористов, кто - граждане своими жизнями! А почему не ловят пидоры? Так они ничего не умет, как геев ловить, ведь своих братьев нюхом чуют!

cukker 27 января 2018 | 20:29

дежурят сотрудники полиции? это безопасней, чем защищать от гастеров, охотников за кошельками у женщин. но руководство куда смотрит?

dsa_dsf 27 января 2018 | 20:33

охохооо, не страна а цирк с конями - наряд полицаев дежурит чтоб у гомиков документ изьять

polsan 27 января 2018 | 20:34

А как же им инкриминируют умышленную порчу документов, если они ничего не портили?! ))
Во в ментовке особо одарённые трудятся! :))) Отжать и поделить выучили, а свой административный кодекс и уголовный кодекс ещё нет! ))

equus 27 января 2018 | 20:39

Какой навязчивый сервис, однако!..
;-))

antimrakobes 27 января 2018 | 20:39

Между тем, у квартиры, в которой находятся Павел Стоцко и Евгений Войцеховский сейчас дежурят сотрудники полиции. Они утверждают, что будут ждать сколько нужно, чтобы забрать паспорта с печатями о браке.


Аааа, теперь понятно, почему полицайня проёживает один теракт за другим!))))

vladimir_ka 27 января 2018 | 20:41

А как они разнюхали, что у этих товарищей стоят в российских паспортах печати. Вроде, при возвращении в Россию на границе надо предъявлять загранпаспорт... или как?!?

antimrakobes 27 января 2018 | 20:43

vladimir_ka: так им в российском ЗАГСе поставили печати!))))
Щас и сотрудников ЗАГСа кошмарят. Короче, опричнина вся в работе!)))

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 23 января Поздравить…

5 339 6 5829 23.01
Kпраздники, эхо москвы, день рождения, общество, события
Блоги

Рожденные 22 января Поздравить…

5 340 6 7574 22.01
Kпраздники, эхо москвы, день рождения, общество, события
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член Федерального политкомитета партии «Яблоко»

Безработица избирателей «Забастовка избирателей» — это прямая борьба со всеми другими кандидатами в президенты, кроме Путина. По отношению к обществу это борьба максимально эгоистическая и минимально альтруистическая…

5 257 6 15113 26.01
Kполитика, власть, выборы-2018, навальный, оппозиция, общество, мнения
Блоги

Владимир Мединский: Есть нравственная граница между критическим анализом истории и глумлением над ней Минкультуры обращало внимание прокатчика и на крайнюю неуместность в принципе выхода подобной картины. Но это всё — вопросы морали. А есть закон, которым мы руководствуемся…

5 334 6 20962 24.01
Kполитика, кино, общество, искусство, мнения
Новости

Российский МИД назвал новые американские санкции «демонстрацией беспомощности» В Вашингтоне никак не могут избавиться от иллюзий, что нас можно испугать, отказывая в американских визах, говорится в комментарии ведомства…

5 83 6 5689
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Начало «антитеррористической операции» в Африне не вызывает ничего, кроме обеспокоенности Кроме предсказуемых новых жертв, удары могут поставить под угрозу весь переговорный процесс, среди кураторов и гарантов которого и сама Турция…

5 76 6 7395 20.01
Kсирия, политика, турция, мнения
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Побеждает не самый сильный, а тот, кто идет до конца Не верьте хору нытиков, уныло вещающему, что «от нас ничего не зависит» и «за нас все решили»...

5 153 6 13091 20.01
Kвыборы, политика, крым, путин, рф, мнения
Блоги

Сергей Удальцов лидер движения «Левый фронт»

«Извращенный» референдум Выяснилось, что оппозиционер Дмитрий Гудков горячо поддерживает перенос памятника Ленину. Как он пишет на своей странице в Фейсбуке, «это такая уродливая советская статуя на огромном постаменте»...

5 126 6 10803 11:30
Kполитика, история, дискуссии, мнения
Блоги

+ Юристы Минкультуры просят отозвать прокатное удостоверение у фильма «Смерть Сталина» Юристы Минкультуры просят отозвать прокатное удостоверение у фильма «Смерть Сталина» По мнению авторов обращения, в фильме присутствуют признаки экстремизма и искажается история…

5 87 6 7571 23.01
8читать ;смотреть
Kкино, сталин, история, минкульт, экстремизм, события
Блоги

Александр Мельман телекритик, МК

На «Смерть Сталина»... По количеству убиенных, да, Сталин и Гитлер — близнецы-братья. Один уничтожал свой народ, другой все остальные. Но ставить Сталина и Гитлера на одну доску — это политтехнология, направленная против нашей страны…

5 95 6 8349 25.01
Kсталин, история, кино, политика, власть, искусство, мнения
Блоги

Анна Иванова блогер

«Нахлебницы» и «благодетели» Если жена сняла с мужа почти все 100% обязательств по уходу за ребенком и по решению бытовых проблем, то донесение зарплаты до дома и выдача бОльшей части средств жене это прямая мужская обязанность…

5 78 6 7018 23.01
Kобщество, отношения, семья, мнения
Новости

В Москве завтра возможны облавы на школьников Об этом в Твиттере сообщает Алексей Навальный, публикуя скриншот сообщения, которое рассылается родителям школьников…

5 58 6 5295
Новости

На сайте Кремля исправили ошибку Путина, заявившего, что Ломоносов «пешком из Архангельска добрался до Петербурга» Об этом Путин сказал во время встречи со студентами Казанского федерального университета…

5 61 6 5605
Интервью Особое мнение

Павел Гусев гость: Павел Гусев главный редактор газеты «Московский комсомолец»

Придет Навальный – через год ненависть к Навальному у населения и у тех людей, кто сегодня его поддерживает, будет еще больше

5 166 6 15803 26.01
#слушать 36:49 8читать ;смотреть $скачать 8.4 МБ
Kполитика, сетевизор, передачи, видео
Блоги

Николай Воробьев директор Центра исследований Восточной Европы в Вашингтоне

Почему бороться с Западом бесполезно ? Стратегия Запада направлена на  сдерживание и фактическое связывание рук Кремлю в первую очередь во внешней политике, которой так увлекся Путин за последние годы…

5 76 6 7540 24.01
Kобщество, санкции, политика, рф, события
Блоги

«Ни по одному из критериев я не мог оказаться в списке недопущенных до Олимпийских игр» Открытое письмо Виктора Ана к президенту МОК Томасу Баху…

5 200 6 19798 26.01
Kспорт, олимпиада-2018, допинг, события

Популярное за неделю

Новости

Скоропостижно скончался бывший депутат Госдумы Борис Резник Ему было 77 лет

5 3 6 12681
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Выяснилось, что «белая лебедь российского протеста» оказалась на проверку склеенной из обыкновенной ваты. Зачем она так легко себя сдала, и зачем вообще было делать эту глупость…

5 115 6 128847 24.01
#слушать 50:09 8читать ;смотреть $скачать 11.5 МБ
Kполитика, власть, общество, видео, сетевизор, передачи
Голосование
Проголосуете ли вы за Путина, если вам за это простят ваш кредит?
5 165 6 31907 22.01
Блоги

Андрей Макаревич музыкант

А чё, мата нет И ведь задействованы в этом ужасе несколько человек: идиот, который написал, идиот, который принял и оплатил, потому что ему понравилось, и редактор, который выпустил это в эфир…

5 293 6 172173 23.01
Kобщество, творчество, мнения
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ О делах текущих и не только О делах текущих и не только Снова о санкциях: станет ли 29 января Судным днем? Нефть, рубль, доллар — похоже, все хорошо…

5 90 6 88230 21.01
Kбелых, политика, суды, видео, экономика, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6639879
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3260030

Сегодня в эфире