В  отношении мужчин, зарегистрировавших однополый брак в Дании возбуждены административные дела

В отношении мужчин, зарегистрировавших однополый брак в Дании и инициировавших внесение отметок об этом в свои российские паспорта возбуждены административные дела. Как сообщили ТАСС в столичном главке МВД, им инкриминируется умышленная порча документов, удостоверяющих личность. Это правонарушение предусматривает штраф до 300 рублей. Паспорта подлежат изъятию.

Между тем, у квартиры, в которой находятся Павел Стоцко и Евгений Войцеховский сейчас дежурят сотрудники полиции. Они утверждают, что будут ждать сколько нужно, чтобы забрать паспорта с печатями о браке. Об этом «Новой газете» рассказал друг Стоцко, драматург Валерий Печейкин. «Судя по словам полицейских, новые паспорта уже готовы», — добавил он. Ранее полицейские пытались найти мать Войцеховского, что бы та открыла квартиру своим ключом. Стоцко и Войцеховский ожидают приезда адвоката. На лестничной клетке дежурят трое неизвестных в штатском и двое полицейских.