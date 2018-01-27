В Петербурге полицейские задержали журналистов «Медиазоны» Сашу Богино и Давида Френкеля
Об этом сообщает «Медиазона». Журналисты издания пытались попасть на заседание Дзержинского суда, где рассматривался вопрос об избрании меры пресечения активисту Игорю Шишкину. Его подозревают в участии в террористическом сообществе. Активист останется под стражей до 23 марта. Журналистов оштрафовали на 500 рублей каждого. Ранее суд в Петербурге арестовал на два месяца активиста Виктора Филинкова по обвинению в участии в террористическом сообществе.
Комментарии5
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liberal_vulgaris 27 января 2018 | 20:32
френкель - позор еврейского народа, постоянно попадает в обезьянник
shplint_03 27 января 2018 | 21:21
"Медиазона" какая-то. Мало нам журналистских выгребных ям. А судя по тому, что их начальник постоянно трётся на "Эхе", имеет фамилию Смирнов при абсолютно еврейском виде лица, а его журналист это известная гнида Френкель, это не иначе, как клон "Медузы". По ним по всем лагеря плачут.
soviet_spy 27 января 2018 | 20:32
Вот так всегда "активисты" Шишкин и Филинков сидят, а подстрекатели "пассивы" - Френкель и Богино - пиарятся...
gsgqew 27 января 2018 | 20:34
Ишь чего захотели корреспондентишки, на заседании суда присутствовать.
Самый справедливый в мире российский суд не любит свидетелей своей справедливости.
Потому что очень судьи скромные и стыдливые.
abuvgrobu 27 января 2018 | 20:36
Ну, Френкель - это понятно, семитам вечно всё и всегда не нравится, кроме денег. А Саша Богино это мужик или баба ?..