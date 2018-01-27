В Петербурге полицейские задержали журналистов «Медиазоны» Сашу Богино и Давида Френкеля

Об этом сообщает «Медиазона». Журналисты издания пытались попасть на заседание Дзержинского суда, где рассматривался вопрос об избрании меры пресечения активисту Игорю Шишкину. Его подозревают в участии в террористическом сообществе. Активист останется под стражей до 23 марта. Журналистов оштрафовали на 500 рублей каждого. Ранее суд в Петербурге арестовал на два месяца активиста Виктора Филинкова по обвинению в участии в террористическом сообществе.