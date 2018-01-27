Со 18—метровой телевышки в Сочи спасатели сняли двух подростков-руферов

Как сообщили

«Интерфакс» в региональном управлении МЧС, экстрималов, делающих на вышке селфи заметили жители соседних домов. Они вызвали спасателей и полицию. Медицинская помощь руферистам не понадобилась. По другим данным, юноша и девушка спустились с вышки самостоятельно до приезда экстренных служб. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства инцидента.