Со 18—метровой телевышки в Сочи спасатели сняли двух подростков-руферов
Как сообщили
«Интерфакс» в региональном управлении МЧС, экстрималов, делающих на вышке селфи заметили жители соседних домов. Они вызвали спасателей и полицию. Медицинская помощь руферистам не понадобилась. По другим данным, юноша и девушка спустились с вышки самостоятельно до приезда экстренных служб. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства инцидента.
Комментарии4
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iwanow62 27 января 2018 | 20:16
Секас надеюсь был,иначе нахрена лазить с девушкой на вышку?
stebinmaku 27 января 2018 | 20:21
" Со 18—метровой телевышки.."
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Что это за телевышка высотой с пятиэтажку
fleyta6 27 января 2018 | 20:29
stebinmaku: Это не вышка, а глушилка!
chnch 27 января 2018 | 20:44
Два ходячих, пока, трупа. Родителей жаль...