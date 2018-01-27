Около 66 объектов в Горном районе Якутии остались без тепла из-за пожара в одной из местных котельных
В результате пожара погиб оператор котельной.
Как сообщили «Интерфаксу» в республиканской прокуратуре, без теплоснабжения остаются в том числе 12 многоквартирных жилых домов и 18 частных домов с населением 190 человек. Принято решение эвакуировать население на время ремонтно-восстановительных работ. В них задействованы 113 человек и 32 единицы техники. Причиной пожара, по предварительным данным, стал хлопок газо-воздушной смеси.
В Якутии сейчас стоят 30-градусные морозы.
Комментарии6
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evgolius7 27 января 2018 | 19:40
Опять Пиндоссия виновата...ну на худой конец Навальный....
zapadnay 27 января 2018 | 20:36
evgolius7:
Очень сочувствую людям. Когда-то на Севере тоже довелось на пару дней остаться без тепла. Хорошо знаю, что это такое. Надеюсь, маленькие дети, если есть таковые, перевезены в теплое место.
evgolius7 27 января 2018 | 20:58
zapadnay:
Я одни сутки попался в 20 градусов мороза в поле.......
Было лет 30 - 35 назад...но помню этот кошмар...
zapadnay 27 января 2018 | 21:30
evgolius7:
Представляю...., хорошо, что были молодыми.
aleksandr39 27 января 2018 | 20:57
Ополченцы начали процесс образования ЯНР ( Якутская Народная Республика ) .
pravdatut 27 января 2018 | 21:28
В этих поселках нет канализации, так как вечная мерзлота ))). В Якутске живет 270 000 чел. Что они там делают??