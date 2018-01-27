Около 66 объектов в Горном районе Якутии остались без тепла из-за пожара в одной из местных котельных

В результате пожара погиб оператор котельной.

Как сообщили «Интерфаксу» в республиканской прокуратуре, без теплоснабжения остаются в том числе 12 многоквартирных жилых домов и 18 частных домов с населением 190 человек. Принято решение эвакуировать население на время ремонтно-восстановительных работ. В них задействованы 113 человек и 32 единицы техники. Причиной пожара, по предварительным данным, стал хлопок газо-воздушной смеси.

В Якутии сейчас стоят 30-градусные морозы.