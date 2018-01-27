В МВД завели дело против двух мужчин, которым в паспорта поставили отметку о заключенном в Дании однополом браке

В МВД завели административное дело против двух мужчин, которым в паспорта поставили отметку о заключенном в Дании однополом браке. Их обвиняют в умышленной порче российских документов. Паспорта аннулированы и теперь «подлежат изъятию». Самим мужчинам грозит штраф. Сотрудников МФЦ, санкционировавшим проставление штампа в паспортах, уволят.