В МВД завели дело против двух мужчин, которым в паспорта поставили отметку о заключенном в Дании однополом браке
В МВД завели административное дело против двух мужчин, которым в паспорта поставили отметку о заключенном в Дании однополом браке. Их обвиняют в умышленной порче российских документов. Паспорта аннулированы и теперь «подлежат изъятию». Самим мужчинам грозит штраф. Сотрудников МФЦ, санкционировавшим проставление штампа в паспортах, уволят.
Комментарии22
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iwanow62 27 января 2018 | 19:48
Педерасты разбушевались.Спид им в очко.
vise1 27 января 2018 | 19:52
iwanow62: Есть геи,
а есть пидорасы .
МВД - пидорасы .
vasilevich58 27 января 2018 | 19:58
vise1: А дело-то по какой статье?
evgolius7 27 января 2018 | 20:17
vasilevich58: А дело-то по какой статье?
А какая разница для них...был бы человек, а статья найдётся...
daatan 27 января 2018 | 20:32
На зону обеих этих девочек, на зону! Там их и поженят, и обвенчают. И, пожалуй, родить там смогут. :)))
vlad_kondrat 27 января 2018 | 21:36
daatan: Хорошо, а как же сладкая парочки Путин и еБерлускони? Им значит можна?
nikmart001 27 января 2018 | 20:17
vise1: Есть такой анекдот.
Приходит человек к врачу и говорит: Доктор, мне кажется что я гей! А доктор его и спрашивает, вы кто - поэт, писатель или артист? А тот отвечает - нет, я слесарь! И доктор ему и говорит, э-э-э батенька, вы не гей, вы пидар!
vsveter 27 января 2018 | 20:18
vise1: Чувствуется, что вы профессионал в этом вопросе.
sab171 27 января 2018 | 20:27
vsveter: догадываюсь чем ты чувствуешь.
vadimp 27 января 2018 | 19:48
"В МВД завели административное дело против двух мужчин, которым в паспорта поставили отметку о заключенном в Дании однополом браке. Их обвиняют в умышленной порче российских документов."
Типа сами себе поставил?
Или заводить дело против Дании - выставлять себя же идиотами?
gригорьич 27 января 2018 | 20:08
vadimp: По нынешним временам само слово «Россия» является порчей. И не только документов.
tinon 27 января 2018 | 19:57
Ну, больше-то в России проблем нет!
Да и эти (две ; )) - понаехали.
cukker 27 января 2018 | 19:59
МВД больше делать нечего. опять на весь мир позорится. к теме ведь огромное внимание. ну паспорта, да и фиг с ними, это ж не пропаганда среди детей
harry_r 27 января 2018 | 20:03
cukker: Пропаганда чего?
polsan 27 января 2018 | 20:09
harry_r: пропаганда ментовской безмозглости! Их же учили только отнимать и делить, а тут такое дело и из Дании прямо! :) Первое что пришло менту с тремя классами образования, что Дания это враги раз это не в РФ. Или думали чего отжать можно, ну хоть тыщу?! )))
gomorra 27 января 2018 | 20:17
Есть хоть какая-то сфера жизни,куда это чертово государство не сует свой поганый нос??? Какую еду нам есть, какие фильмы нам смотреть, с кем нам спать, кого любить, какие трусы носить!! Чертов Мордор , слов уже нет! И терпения!
sg67g 27 января 2018 | 20:28
gomorra:
Спи хоть с подушкой, всем покуй. На публику только свои трусы не выноси, пидор, понял?
gomorra 27 января 2018 | 20:50
sg67g: сам ты пидор, я девушка ))))))))) Они ничего на люди не выносили, они отношения зарегистрировали, а вынесли - менты и журналисты ))
vlabumur 27 января 2018 | 20:20
Какой закон нарушили данные граждане?
Их обвиняют в умышленной порче российских документов. По моему глуповато.
vlad_kondrat 27 января 2018 | 21:38
vlabumur: Значит те ополченцы которые воевали в Новороссии, тоже портили документы - значица всех под статью начиная с Гиркина.
aromatnay 27 января 2018 | 20:27
Противно даже эту тему обсуждать.
vlad_kondrat 27 января 2018 | 21:34
Я не поддерживаю подобные браки, НО,
На основе какой статьи все возбуждалось?
Понятно что Путин и его жених в принципе над законом, раз эти двое не могут жить в браке значит и Путин должен вернуть подарок к бракосочетинию своему жениху Берлускони?
Ну чтобы равноправие было. Скажем в РПЦ целое лобби, при Путине целый гарем таких "мальчиков".