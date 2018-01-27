Милош Земан останется президентом Чехии на второй срок
Во втором туре выборов он набирает более 51% голосов. Его соперник, бывший председатель академии наук Йиржи Драгош, получающий почти 49 проц., уже признал свое поражение. Явка избирателей превысила 65%.
Комментарии9
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minerr 27 января 2018 | 19:39
Интересно как быстро проигравший кандидат обвинит в своем проигрыше русских хакеров?
metalag 27 января 2018 | 19:40
minerr:Полагаю, что уже завтра.....
danko_suka 27 января 2018 | 19:41
minerr: Земан наш!!!
danko_suka 27 января 2018 | 19:43
metalag: сейчас Меркель против него санкции объявит.
pukins_1 27 января 2018 | 20:37
danko_suka: Да, такой же типично пророссийский дятел, как и Додон. И слава богу, что президент у них может только посасывать водочку и пускать слюни умиления дружбаном Вовой, а реально страной управляет правительство. Однако, пугает, что практически все наши "друзья" - вот такие же пернатые...
zularin12 27 января 2018 | 19:40
Пятиколонники, что там в ваших методичках по этому поводу?
sadda 27 января 2018 | 19:58
В Чехии президент номинальная фигура. У него и так прав было немного, а полтора года назад Парламент еще их подрезал. Хотя конечно для путирастов и это хлеб, хоть презик мелкой страны Путе подлижит. Наверное Земан тоже метит в правление Газпрома)))
killbalafre 27 января 2018 | 20:22
Был более высокого мнения о чехах -(
snagging 27 января 2018 | 20:36
Земан молодец, прилюдна наставлял журналюгам с канала Звезда, за то, что те объявили восстание в Праге црушным заговором. Поимел их, а все Соловьевы, Толстые и Киселевы утерлись, вытирая свои губки после визита Земана в Россию и при этом ещё поимел с дружков Путина бабла.