МОК официально зарегистрировал 169 спортсменов из России для участия в зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане
Об этом ТАСС сообщил вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.Весь список опубликован на официальном сайте ОКР. В него среди прочих вошли конькобежка Ольга Граф, саночники Семен Павличенко и Роман Репилов, фигуристы Евгения Медведева, Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, шорт-трекист Семен Елистратов, сноубордисты Вик Уайлд и Алена Заварзина. По словам Позднякова список российской делегации зарегистрирован в системе МОК и теперь российские спортсмены могут получать аккредитации.
Комментарии11
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jetsam 27 января 2018 | 19:41
видятся будущие заголовки
"это был сговор - чех бежал быстрее меня. я знала, что это политический сговор против россии"
"наймиты франции на санках съехали на 135 секунд быстрее наших тазиков..."
"у меня украли победу, заявила потенциальная чемпионка - не пустили каток под выдуманном предлогом, что я на лыжах... "
.....
и только мудко, оставаясь в стороне, радостно потирал руки - чем больше воя на олимпиаде, тем меньше вопросов о мундиале...
zigfridf 27 января 2018 | 19:42
Предлагаю всем наши недопущенный по непонятным спортсменам выдать официальную медаль "Недопущенный ЧЕМПИОН ОЛИМПИЙСКИХ ИГР 2018"
cukker 27 января 2018 | 19:43
Позор на все века и времена. Понахватали-олимпиад, чемпионатов мира. Для спорта? нет что б самим попиариться, что б на весь мир по ТВ показали, что б светиться в свете юпитеров.. А щас боятся и пальцем пошевелить, чемпионат мира по футболу отнимут. На кой ляд он нужен, в футбол играть никто не может, зато стадион в Питере-золотой уже, все нажились, кому ни лень
metalag 27 января 2018 | 19:43
Лидеров уже убрали. Остальных - регистрируют.
И еще кто-то будет говорить об "олимпийском движении", независимом от политики и бизнеса?:)))))
Ведь нагло врут...а пипл хавает....
kriimsdyk 27 января 2018 | 20:28
metalag: не нравится - не езди туда
ostapbey 27 января 2018 | 19:44
169 это тоже что то значит, и не нужно переживать.
Они исправятся и к следующим играм будут писать в свои бутылочки и без присмотра контрольных органов.
Даже..
jetsam 27 января 2018 | 19:58
на приеме у врача:
Больной: доктор, пИсать не могу.
Врач: Сколько лет?
Больной: 99.
Врач: отпИсался! Следующий...
* не будут они писать в бутылочки, по политическим мотивам - бутылочки тоже забугорные...
mikr 27 января 2018 | 20:30
Российских спортсменов оказалось гораздо проще подленько отлучить от Олимпиады, чем победить в честной борьбе.
lion64___3 27 января 2018 | 20:30
"Пока не потеряли то, что свято,
Во имя тех, кто не пришел с войны,
Не продавайте Родину, ребята!
Не стоит та медаль такой цены!
Все в мире переменчиво и тленно.
Настало время и "пяти колец".
Забыты идеалы Кубертена.
Повсюду правит золотой телец.
Как в балагане, на дешевой сцене,
Где заправляет дьявол во плоти,
Вас нагло опускают на колени
И требуют униженно ползти!
Для них и ложь, и правда - все едино!
И будет не по правилам игра.
Вы веруете в честный поединок,
А за столом напротив - шулера!
Они вас поприветствуют у входа,
Измазав черной грязью - за глаза.
У них в руках - крапленая колода,
А в каждом рукаве - по два туза.
Озлоблена, убога и сутула,
Европа вся хронически больна:
От имени Россия сводит скулы
И бешеная капает слюна.
Вновь побеждает "избранная раса",
Соперников зажавшая в тиски.
И прыгают куски живого мяса…
Напичканные допингом куски.
У "избранных" есть Право, нет Запрета.
Не получилось? Можно повторить!
А в качестве примера - эстафета!
Все, как всегда! О чем тут говорить?
Вы можете поехать. Ваше право.
Решайте сами - быть или не быть.
Но знайте, что сегодня Честь Державы
Вам легче уронить, чем защитить.
И вам уже условия создали,
Чтобы свести на нет ваш тяжкий труд.
А если и добудете медали,
Не факт, что их потом не отберут.
Пока не потеряли то, что свято,
Во имя тех, кто не пришел с войны,
Не продавайте Родину, ребята!
Не стоит та медаль такой цены!
Спортивный бой всегда зовет к экрану.
И слава тем, кто победил в бою!
Но эти Игры я смотреть не стану.
Здесь унижают Родину мою!"
mikr 27 января 2018 | 20:42
lion64___3: Разделяю Ваше справедливое негодование, но призываю не поддаваться чувствам, а действовать разумно. Бойкот России не нужен, поскольку может быть использован против нее на последующих олимпиадах. А ведь к тому времени многое может измениться, и тогда ошибка, совершенная под действием эмоций, усугубит ситуацию.
А стихотворение хорошее. Душевное.
Автору большое спасибо!
perestarok 27 января 2018 | 21:39
mikr: "А ведь к тому времени многое может измениться"
Оно не меняется уже очень многие десятилетия и не изменится, скорее всего, никогда.