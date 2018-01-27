Новые санкции США против России бессмысленны и неразумны – сенатор Климов

Новые санкции США против России бессмысленны и неразумны. Такое мнение высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» член Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

«Я не знаю, зачем это все было устроено. В реальной действительности эти меры мало, что изменят. Они портят отношения между странами, ничего разумного в этом нет», — сказал А.Климов.

Сенатор считает, что «моду» на санкции навязал предыдущий президент США Барак Обама. «И продолжение всей этой истории возникло на сугубо внутреннем американском конфликте между Б.Обамой и Д.Трампом. Хорошего ничего в этом нет, в Европе большинство людей возмущены подобными событиями», — заключил он.

О расширении санкций против России Минфин США объявил накануне. В список внесен 21 гражданин России и Украины, а также 9 компаний. Кроме того расширены санкции в отношении 12 юридических лиц. Среди попавших под санкции, в частности, замминистра энергетики Андрей Черезов и директор департамента Минэнерго Евгений Грабчак.