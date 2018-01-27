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Эксклюзив Эха 19:24, 27 января 2018

Новые санкции США против России бессмысленны и неразумны – сенатор Климов

Новые санкции США против России бессмысленны и неразумны. Такое мнение высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» член Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
«Я не знаю, зачем это все было устроено. В реальной действительности эти меры мало, что изменят. Они портят отношения между странами, ничего разумного в этом нет», — сказал А.Климов.
Сенатор считает, что «моду» на санкции навязал предыдущий президент США Барак Обама. «И продолжение всей этой истории возникло на сугубо внутреннем американском конфликте между Б.Обамой и Д.Трампом. Хорошего ничего в этом нет, в Европе большинство людей возмущены подобными событиями», — заключил он.
О расширении санкций против России Минфин США объявил накануне. В список внесен 21 гражданин России и Украины, а также 9 компаний. Кроме того расширены санкции в отношении 12 юридических лиц. Среди попавших под санкции, в частности, замминистра энергетики Андрей Черезов и директор департамента Минэнерго Евгений Грабчак.

Комментарии

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svirepyy_bambr 27 января 2018 | 19:47

Действительно....Прав этот путираст,...Несомненно, что именно санкции портят отношения между странами....Именно они и есть корень зла...А виноват-Обама.

ura_123 27 января 2018 | 19:57

svirepyy_bambr: Обама? Не,началось всё с Буша. Когда в 90-х хлынули БЕСПЛАТНО "ножки Буша" которые спасли эту страну от голода.
И только сейчас становится понятным что эти окорочка были генетически модифицированы и всё поколение новых россиян в количестве не менее 86% были заражены дибилизмом! И сидит это поколение лишнехромосомных в новом офисе на Оптиков и гадят на пендосов,хохлов и либерастов)))
;-)
Как сказал бы И.Прокопенков на канале РЕН , "Эта гипотеза имеет право на существование."
:-{)

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ura_123 27 января 2018 | 19:51

Разумно-разумно,действуют ещё как,ежели заметались крысы на галере и прямо одна за другой посты выкладывает,для внутреннего "потребления" )))
"Тебя посодють,а ты не воруй!"(с) И соблюдай договор,по которому турбины не должны были попасть в Крим.

metalag 27 января 2018 | 19:53

Может пора ввести в Российской Федерации санкции против Президента США Трампа?
Запретить ему въезд в Россию.....
Ведь ХУЖЕ уже некуда!:))))))
А также рассекретить фейки про "лунную программу" США?Честно рассказать о том, что американские астронавты не летали на Луну!
И еще предоставить доказательства о трагедии с "башнями-близнецами" в Нью-Йорке? Что эти башни разом упали не из-за попадания самолетов,...а были предварительно заминированы специально обученными сотрудниками спецслужб США!
Ведь хуже уже не будет.....
Я удивляюсь терпению Путина.

ura_123 27 января 2018 | 20:01

metalag: Кеннеди,убийство Кеннеди не забудьте!
Эх,как прав был Задорнов с его "Ну ...! " и имел он ввиду не пендосов,а таких как ты.

metalag 27 января 2018 | 20:13

ura_1236 А насчет убийства Кеннеди даже Обама и Трамп не осмелились обвинить СССР.....
Значит, нет НИКАКИХ доказательств.
Если бы захотели, то нашли бы....:)))))

gsgqew 27 января 2018 | 20:45

metalag: Милок, тебе говорят о том, что и убийства не было, Была инсценировка.
А ты, тупачок, даже этого не понял.

svirepyy_bambr 27 января 2018 | 20:09

metalag: Я , в общем-то, никогда и не сомневался, что любой путинист-это недалекий,безграмотный последователь теорий заговоров . Позвольте поинтересоваться, а Королева Великобритании-рептилоид? А так же вот еще, что волнует (раз Вы так информированы)-биоматериал россиян Америка действительно собирала для биооружия , которое только на людей с лишней хромосомой действует?

metalag 27 января 2018 | 20:15

svirepyy_bambr:Насчет лунной программы США. Посмотрите в Интернете...несколько часов. И оцените все доводы.
А потом ответьте мне.:))))))
Если Вы не имеете инженерного образования, то смотреть Вам бесполезно....:))))))

svirepyy_bambr 27 января 2018 | 20:21

metalag: Вы мне еще рен-тв посоветуйте посмотреть...;)

metalag 27 января 2018 | 20:31

svirepyy_bambr: Вы зря иронизируете! Умный и технически образованный человек сможет оценить все доводы "за" и "против"!
Вы знаете, почему я уверен в подрыве " башен-близнецов"?
Потому, что на обломке несущей конструкции был показан не "разлом", а "расплав". Это было видно даже по телевизору. Этот процесс происходит при закладке термической бомбы...и не может произойти от пожара.
Вы сможете различить "разлом" от "расплава"?:)))))
А Вы вообще хоть в чем-то разбираетесь?
Кроме того, что умеете нажимать клавиши?:))))))

prade 27 января 2018 | 20:17

metalag: Вы забыли упомянуть о всемирном заговоре масонов. Они точно мешают развитию России и повышению благосостояния россиян. Надо срочно решить этот вопрос. Как же Путин упустил такой вопрос.

gsgqew 27 января 2018 | 20:42

metalag: А еще нужно запретить показыватьЛуну на небе, ведь ее вообще не существует. Ее придумали американцы, чтобы наврать про то, что они на ней побывали.

Сколько же убогих идиотов научили писать и они это делают под себя. Ты зачем описался, дружочек. Подотрись.

Алексей Леонов развеял ложь о том, что американцы не были на Луне
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МОСКВА, 20 июля - РИА Новости. Прославленный космонавт Алексей Леонов, лично готовившийся к участию в советской программе освоения Луны, опроверг многолетние слухи, что американские астронавты не были на Луне, а кадры, транслировавшиеся по телевидению во всем мире, якобы смонтированы в Голливуде.

Об этом он рассказал в интервью РИА Новости в преддверии 40-летия отмечаемой 20 июля первой в истории человечества высадки астронавтов США Нейла Армстронга и Эдвина Олдрина на поверхность спутника Земли.



Но ты не верь Леонову, деби, он куплен америкосами.

stas_russkiy 27 января 2018 | 20:33

"...санкции США против России..."

Нет никаких "санкций против России". Есть санкции против обнаглевшей озёрной шоблы и их холуёв.

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