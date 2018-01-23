Победа Земана на выборах означает, что пророссийская политика Чехии сохранится, по крайней мере, на ближайшие 5 лет

Победа Милоша Земана на втором туре президентских выборов означает, что пророссийская политика Чехии сохранится, по крайней мере, на ближайшие пять лет. Такое мнение высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» эксперт по странам Центральной и Восточной Европы Иван Преображенский.

«Во втором туре президентских выборов в Чехии Милош Земан одержал победу, набрав более 51,5 %. Он становится главой государства на следующие 5 лет. И с точки зрения международных отношений Чехия остается в рамках нынешнего выбранного ею международного курса, когда Милош Земан остается внутри Европейского Союза, если можно это так назвать, адвокатом России, и продолжает поддерживать активно отношения с Россией и Китаем», — сказал он.

И.Преображенский добавил, что Чехия сохранит действующее правительство во главе с Андреем Бабишом, поскольку «ранее М.Земан заявлял о его поддержке».

По мнению эксперта, чешская оппозиция проиграла выборы «по всем направлениям и потерпела политическое поражение в целом».

Он отметил, что победа М.Земана стала результатом «мощной мобилизации поддерживающего его электората — в основном в небольших городах, где результаты серьезно превысили в целом по стране». «Можно сказать, что Милоша Земана выбрали своим президентом жители маленьких и средних городов Чехии, потому что крупные города голосовали против него», — подчеркнул И.Преображенский.

По мнению эксперта, с точки зрения международных отношений Чехия «остается в рамках нынешнего выбранного ею международного курса». «Чехия остается в числе стран евроскептиков, с перспективой проведения в будущем референдума о выходе из Европейского Союза. Притом, что все-таки большинство населения высказывается против этого», — заключил он.