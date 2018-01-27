Пока не подсчитаны результаты голосования в Праге, интрига — кто будет президентом Чехии, сохраняется — эксперт
Пока не подсчитаны результаты голосования в Праге, нельзя сказать, кто будет президентом Чехии. Такое мнение высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» эксперт по странам Центральной и Восточной Европы Иван Преображенский.
«По результатам подсчетов во втором туре на первом месте сейчас действующий глава государства Милош Земан с результатом более 55%, его оппонент Иржи Драгош получает всего около 44%. Но пока практически не посчитана Прага — это более 10% от общего числа избирателей в Чехии. Сумеет ли Иржи Драгош опередить Милоша Земана, по-прежнему остается интригой. До сих пор со стопроцентной уверенностью сказать, кто это будет, нельзя», — сказал он.
И.Преображенский также напомнил, что на первом туре выборах И.Драгош победил именно в Праге. «Поэтому можно предполагать, что Прага очень существенно изменит общие результаты голосования», — заключил он.
Комментарии1
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hagana 27 января 2018 | 20:12
Надо же - даже в Чехии на выборах есть интрига !!! А у нас всё так скучно и предсказуемо который год и который раз ! И еще надеются ,что люди просто побегут голосовать !?