Пока не подсчитаны результаты голосования в Праге, нельзя сказать, кто будет президентом Чехии. Такое мнение высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» эксперт по странам Центральной и Восточной Европы Иван Преображенский.

«По результатам подсчетов во втором туре на первом месте сейчас действующий глава государства Милош Земан с результатом более 55%, его оппонент Иржи Драгош получает всего около 44%. Но пока практически не посчитана Прага — это более 10% от общего числа избирателей в Чехии. Сумеет ли Иржи Драгош опередить Милоша Земана, по-прежнему остается интригой. До сих пор со стопроцентной уверенностью сказать, кто это будет, нельзя», — сказал он.

И.Преображенский также напомнил, что на первом туре выборах И.Драгош победил именно в Праге. «Поэтому можно предполагать, что Прага очень существенно изменит общие результаты голосования», — заключил он.