Датчанка Каролина Возняцки стала победительницей Открытого чемпионата Австралии по теннису
В финале турнира она переиграла Симону Халеп из Румынии.
В финале женского одиночного разряда в Мельбурне сошлись первая и вторая ракетки мира. Однако ни Халеп, ни Возняцки до сего дня не удавалось побеждать на турнирах серии Большого Шлема. Хотя и та, и другая дважды играли в финалах.
Первый сет на тай-брейке выиграла Возняцки, второй остался за Халеп. В третьем решающем спортсменки по нескольку раз брали подачу друг друга. Но в решающий момент чуть удачливее оказалась представительница Дании. Поединок продолжался 2 часа 49 минут. Добавлю, что после этой победы Каролин Возняцки отберет у своей соперницы первый номер мирового рейтинга.
Открытый Чемпионат Австралии завершиться завтра, когда в финале мужского турнира сыграют Роджер Федерер и Марио Чилич.
Комментарии4
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sadda 27 января 2018 | 19:15
А у Мани Шараповой очередной отлет. Без мельдония не идет игра.
grossalex022018 27 января 2018 | 19:23
sadda: Вот чего с вас рашкован немытых взять - быдло и говнометы козырные ;)) Вот ты чушок в теннисе как свинья а апельсинах, ты даже не знаешь в каком круге и кто Шарапову вынес.
sadda 27 января 2018 | 19:25
grossalex022018: А чего тут знать то? Вынесла Кербер в третьем круге, обыграла в двух сетах без шансов. А В Китае Маня проиграла Синяковой.
grossalex022018 27 января 2018 | 19:44
sadda: Местами было ни чего, а в общем да - без шансов. Мельдоний легко меняется на американский аналог - та-же хрень только дороже.