Датчанка Каролина Возняцки стала победительницей Открытого чемпионата Австралии по теннису

В финале турнира она переиграла Симону Халеп из Румынии.

В финале женского одиночного разряда в Мельбурне сошлись первая и вторая ракетки мира. Однако ни Халеп, ни Возняцки до сего дня не удавалось побеждать на турнирах серии Большого Шлема. Хотя и та, и другая дважды играли в финалах.

Первый сет на тай-брейке выиграла Возняцки, второй остался за Халеп. В третьем решающем спортсменки по нескольку раз брали подачу друг друга. Но в решающий момент чуть удачливее оказалась представительница Дании. Поединок продолжался 2 часа 49 минут. Добавлю, что после этой победы Каролин Возняцки отберет у своей соперницы первый номер мирового рейтинга.

Открытый Чемпионат Австралии завершиться завтра, когда в финале мужского турнира сыграют Роджер Федерер и Марио Чилич.