В Великобритании строят радар для защиты от возможной угрозы со стороны России
Радиолокатор будет отслеживать самолеты в воздушном пространстве севернее Великобритании.
Новый радар разместят на Шетландских островах для усиления вооруженных сил Великобритании. Радиолокатор будет отслеживать неопознанные военные и гражданские самолеты. Планируется, что он начнет работу в ближайшее время. Причиной для разработки такого радара стали действия России, которые не ограничиваются восточными границами Европы и несут реальную угрозу для Соединенного королевства, сообщил начальник штаба британских ВВС Стивен Хиллиер во время посещения места строительства. По его словам, давление со стороны Москвы растет, а радиолокатор поможет полностью защитить воздушное пространство Великобритании и ее союзников по НАТО. Радар станет ответом на глобальные угрозы и повысит способность реагировать на них, уверен министр обороны Соединенного королевства Гэвин Уильямсон. Ранее глава ведомства утверждал, что Москва стремится нарушить работу жизненно важных объектов инфраструктуры страны. В российском Минобороны тогда назвали это заявление выходящим за пределы разумного.
Стоимость британского радара составит 10 миллионов фунтов стерлингов.
Комментарии38
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odobryam_s 27 января 2018 | 19:11
Зато у нас супер министр иностранных дел! Это его усилиями Россия приобрела столько врагов....
nanary 27 января 2018 | 19:20
odobryam_s: У России всегда были враги. В основном шлюхи-государства. Да и хозяев их били. Можем повторить если полезут. Заодно и шендеровичей перевешаем на всякий случай.
sensei54 27 января 2018 | 19:23
nanary: Авантюризм империализма, этот неизменный спутник его агрессивности, приобрел ныне чрезвычайно опасный характер. Готовность воинствующих политиков и стратегов Запада любой ценой завоевать мировое господство в конечном счете грозит глобальным военным конфликтом, в результате которого может не оказаться ни победителей, ни побежденных, опасность гибели мировой цивилизации становится вполне реальной.
r88w556xl4 27 января 2018 | 19:26
В Великобритании строят радар...
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Пусть уж сразу море роют, пример недалеко.
evgolius7 27 января 2018 | 19:33
Какой Путин дальновидный....
Думает, что Запад прогнётся и капитулирует...
Когда ватники грезят победой над США, они не учитывают разницу в ВВП между США ($18,57 трлн.) и России ($1,283 трлн.).
США без напряга могут финансировать около пяти-шести полноценных войн одновременно.
nestor199 27 января 2018 | 19:38
evgolius7: Финансировать пять-шесть полноценных войн США могут. А сколько полноценных войн они могут вести?
ugiazov 27 января 2018 | 19:28
sensei54: Наши обещали их в ядерный пепел. Вместе со своими семьями живущими там.
polba 27 января 2018 | 19:34
ugiazov: Исключительно в качестве ОТВЕТНОЙ меры. Это не российские солдаты точат штыки у границ Альбиона, это британские обеспечивают работой проституток Прибалтики.
kriimsdyk 27 января 2018 | 20:02
polba: смешно как костюмированные пригожинские ватники хорохорятся
polba 27 января 2018 | 20:53
kriimsdyk: Ничуть не смешнее кастрюлеголовых стецёвских дегенератов.
headhunter_ 27 января 2018 | 20:24
polba: "это британские обеспечивают работой проституток Прибалтики."
А вы, значит обеспечиваете своими проститутками прибалтов. Иерархия, что тут скажешь...:-D
polba 27 января 2018 | 21:42
headhunter_: Нет. Этот рынок, как в Прибалтике, так и в самой России уже давно и плотно задемпингован и монополизирован гарными дивчинами с Нэзалежной и Молдовы.... вам ли этого не знать?
odobryam_s 27 января 2018 | 19:26
nanary: Ипать ты дебил! Убей себя об стену, не позорься!
zularin12 27 января 2018 | 19:43
odobryam_s:
Ты уже опозорился. Обтекай.
mikr76 27 января 2018 | 21:49
odobryam_s: дебил твоя фамилия.
barky 27 января 2018 | 19:28
nanary вы милейший ассенизатор забыли: и расстрелять как бешеных собак.:
vadimp 27 января 2018 | 20:16
nanary: "У России всегда были враги."
Точно! - Сама же Россия! Ни одного врага не найдешь, который нагадил бы ей больше. Совок - 70 лет угробленного времени. Несколько миллионов угробленных жизней - гражданская. голодморы, ГУЛАГ, ... . Да и щас Совок 2.0! - Нет, не такой кровожадный, но 20 лет потерянного времени ...
headhunter_ 27 января 2018 | 20:19
nanary: "У России всегда были враги. В основном шлюхи-государства."
Сказала путенская шлюха по кличке nanary...:-D
polba 27 января 2018 | 19:48
odobryam_s: Хм... вероятно вы можете перечислить какие именно НОВЫЕ враги появились у России с 2004г.?
vadimp 27 января 2018 | 19:54
odobryam_s: У нас супер КГБ. А чего от них ждать кроме "войны"?
nitsahon 27 января 2018 | 19:13
остается теперь придумать, как Великобритании оградить себя от российских подводных лодок(так и норовящих проникнуть в брит.воды со всех сторон света)...
andy66 27 января 2018 | 19:22
РФ стала мировым пугалом.... нужно гордиться?
a8olduin 27 января 2018 | 19:32
andy66: На тупых хомячках пилить бабло ни кто не запрещал. Главное что есть норка.
polba 27 января 2018 | 19:40
andy66: Американское агентство Гэллопа, около 10 лет подряд, проводило ежегодный опрос в 100+ странах мира. Простой вопрос "Какая страна представляет наибольшую угрозу для всего мира". Все эти годы, безоговорочно лидировали США с результатом более 24%. Второе место делили Пакистан, Китай и Индия - 8%.... Россия всегда получала скромненькие 2%.
С 2015 года подобные опросы просто не проводятся... ну неудобные они.
Такое вот "пугало". Да.
peresvet73 27 января 2018 | 19:28
В России такие радары построили десятки, начиная с 70-х годов. Система раннего предупреждения о ракетном нападении. Или РФ свои ракеты нацелила на Воронеж?
alexandr_l 27 января 2018 | 19:32
peresvet73: В России такие радары построили десятки, начиная с 70-х годов
Как звали того немца, что приземлился на Красной площади ?
nestor199 27 января 2018 | 19:41
alexandr_l: Матиас Руст его звали.
Но там дело вовсе не в радарах было.
odobryam_s 27 января 2018 | 19:50
nestor199: Причем случись новый Руст - все будет точно так же. Начальство опять зассыт докладывать наверх. А уж о том, чтобы на месте принять решение и завалить этого Руста - просто речи быть не может.
nestor199 27 января 2018 | 20:01
odobryam_s: А зачем надо было сбивать легкомоторный самолет Руста?
sensei54 27 января 2018 | 20:05
odobryam_s: С середины 70-х в Карелию из Финляндии свободно летали на таких вот малышах, вывозили страждующих. И никакая ПВО их не видела. Только пограничники - и то, если повезет.
alexandr_l 27 января 2018 | 19:59
nestor199: Если дело не в радарах, то зачем дорогие радары ?
nestor199 27 января 2018 | 20:04
alexandr_l: Это Вы у британцев спросите.
alexandr_l 27 января 2018 | 20:24
nestor199: Это Вы у британцев спросите.
Это вы сгоряча - они строят радар не на мои налоги и не для защиты Красной площади. Вам предоставляется право на второй ответ. :-)
nestor199 27 января 2018 | 21:01
alexandr_l: Сколько налогов поступило в бюджет от Вас, и сколько от Газпрома?
alexandr_l 27 января 2018 | 21:30
nestor199: Не вижу смысла в ответе на ваш вопрос, поскольку нет смысла в вопросе.
Помню с давних советских времен задачу :
"Как вы думаете, что больше средств приносит стране - продажа авт. Жигули или продажа спичек ?". можете прикинуть.
polba 27 января 2018 | 21:35
alexandr_l: Ну правильно, спички в миллион раз важнее.
nestor199 27 января 2018 | 21:46
alexandr_l: В Советские времена бюджет государства формировался несколько иначе. Но Ваш подход интересен.
Скажите чье мнение более весомо, владельца Жигулей или мнение владельца коробка спичек?
vadimp 27 января 2018 | 19:52
"В российском Минобороны тогда назвали это заявление выходящим за пределы разумного."
Ага! Только вот радар "получите и распишитесь"!