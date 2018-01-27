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19:04, 27 января 2018

В Великобритании строят радар для защиты от возможной угрозы со стороны России

Радиолокатор будет отслеживать самолеты в воздушном пространстве севернее Великобритании.
Новый радар разместят на Шетландских островах для усиления вооруженных сил Великобритании. Радиолокатор будет отслеживать неопознанные военные и гражданские самолеты. Планируется, что он начнет работу в ближайшее время. Причиной для разработки такого радара стали действия России, которые не ограничиваются восточными границами Европы и несут реальную угрозу для Соединенного королевства, сообщил начальник штаба британских ВВС Стивен Хиллиер во время посещения места строительства. По его словам, давление со стороны Москвы растет, а радиолокатор поможет полностью защитить воздушное пространство Великобритании и ее союзников по НАТО. Радар станет ответом на глобальные угрозы и повысит способность реагировать на них, уверен министр обороны Соединенного королевства Гэвин Уильямсон. Ранее глава ведомства утверждал, что Москва стремится нарушить работу жизненно важных объектов инфраструктуры страны. В российском Минобороны тогда назвали это заявление выходящим за пределы разумного.
Стоимость британского радара составит 10 миллионов фунтов стерлингов.

Комментарии

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odobryam_s 27 января 2018 | 19:11

Зато у нас супер министр иностранных дел! Это его усилиями Россия приобрела столько врагов....

nanary 27 января 2018 | 19:20

odobryam_s: У России всегда были враги. В основном шлюхи-государства. Да и хозяев их били. Можем повторить если полезут. Заодно и шендеровичей перевешаем на всякий случай.

sensei54 27 января 2018 | 19:23

nanary: Авантюризм империализма, этот неизменный спутник его агрессивности, приобрел ныне чрезвычайно опасный характер. Готовность воинствующих политиков и стратегов Запада любой ценой завоевать мировое господство в конечном счете грозит глобальным военным конфликтом, в результате которого может не оказаться ни победителей, ни побежденных, опасность гибели мировой цивилизации становится вполне реальной.

r88w556xl4 27 января 2018 | 19:26

В Великобритании строят радар...
===============
Пусть уж сразу море роют, пример недалеко.

evgolius7 27 января 2018 | 19:33

Какой Путин дальновидный....
Думает, что Запад прогнётся и капитулирует...
Когда ватники грезят победой над США, они не учитывают разницу в ВВП между США ($18,57 трлн.) и России ($1,283 трлн.).
США без напряга могут финансировать около пяти-шести полноценных войн одновременно.

nestor199 27 января 2018 | 19:38

evgolius7: Финансировать пять-шесть полноценных войн США могут. А сколько полноценных войн они могут вести?

ugiazov 27 января 2018 | 19:28

sensei54: Наши обещали их в ядерный пепел. Вместе со своими семьями живущими там.

polba 27 января 2018 | 19:34

ugiazov: Исключительно в качестве ОТВЕТНОЙ меры. Это не российские солдаты точат штыки у границ Альбиона, это британские обеспечивают работой проституток Прибалтики.

kriimsdyk 27 января 2018 | 20:02

polba: смешно как костюмированные пригожинские ватники хорохорятся

polba 27 января 2018 | 20:53

kriimsdyk: Ничуть не смешнее кастрюлеголовых стецёвских дегенератов.

headhunter_ 27 января 2018 | 20:24

polba: "это британские обеспечивают работой проституток Прибалтики."

А вы, значит обеспечиваете своими проститутками прибалтов. Иерархия, что тут скажешь...:-D

polba 27 января 2018 | 21:42

headhunter_: Нет. Этот рынок, как в Прибалтике, так и в самой России уже давно и плотно задемпингован и монополизирован гарными дивчинами с Нэзалежной и Молдовы.... вам ли этого не знать?

odobryam_s 27 января 2018 | 19:26

nanary: Ипать ты дебил! Убей себя об стену, не позорься!

zularin12 27 января 2018 | 19:43

odobryam_s:
Ты уже опозорился. Обтекай.

mikr76 27 января 2018 | 21:49

odobryam_s: дебил твоя фамилия.

barky 27 января 2018 | 19:28

nanary вы милейший ассенизатор забыли: и расстрелять как бешеных собак.:

vadimp 27 января 2018 | 20:16

nanary: "У России всегда были враги."

Точно! - Сама же Россия! Ни одного врага не найдешь, который нагадил бы ей больше. Совок - 70 лет угробленного времени. Несколько миллионов угробленных жизней - гражданская. голодморы, ГУЛАГ, ... . Да и щас Совок 2.0! - Нет, не такой кровожадный, но 20 лет потерянного времени ...

headhunter_ 27 января 2018 | 20:19

nanary: "У России всегда были враги. В основном шлюхи-государства."

Сказала путенская шлюха по кличке nanary...:-D

polba 27 января 2018 | 19:48

odobryam_s: Хм... вероятно вы можете перечислить какие именно НОВЫЕ враги появились у России с 2004г.?

vadimp 27 января 2018 | 19:54

odobryam_s: У нас супер КГБ. А чего от них ждать кроме "войны"?

nitsahon 27 января 2018 | 19:13

остается теперь придумать, как Великобритании оградить себя от российских подводных лодок(так и норовящих проникнуть в брит.воды со всех сторон света)...

andy66 27 января 2018 | 19:22

РФ стала мировым пугалом.... нужно гордиться?

a8olduin 27 января 2018 | 19:32

andy66: На тупых хомячках пилить бабло ни кто не запрещал. Главное что есть норка.

polba 27 января 2018 | 19:40

andy66: Американское агентство Гэллопа, около 10 лет подряд, проводило ежегодный опрос в 100+ странах мира. Простой вопрос "Какая страна представляет наибольшую угрозу для всего мира". Все эти годы, безоговорочно лидировали США с результатом более 24%. Второе место делили Пакистан, Китай и Индия - 8%.... Россия всегда получала скромненькие 2%.
С 2015 года подобные опросы просто не проводятся... ну неудобные они.
Такое вот "пугало". Да.

peresvet73 27 января 2018 | 19:28

В России такие радары построили десятки, начиная с 70-х годов. Система раннего предупреждения о ракетном нападении. Или РФ свои ракеты нацелила на Воронеж?

alexandr_l 27 января 2018 | 19:32

peresvet73: В России такие радары построили десятки, начиная с 70-х годов

Как звали того немца, что приземлился на Красной площади ?

nestor199 27 января 2018 | 19:41

alexandr_l: Матиас Руст его звали.
Но там дело вовсе не в радарах было.

odobryam_s 27 января 2018 | 19:50

nestor199: Причем случись новый Руст - все будет точно так же. Начальство опять зассыт докладывать наверх. А уж о том, чтобы на месте принять решение и завалить этого Руста - просто речи быть не может.

nestor199 27 января 2018 | 20:01

odobryam_s: А зачем надо было сбивать легкомоторный самолет Руста?

sensei54 27 января 2018 | 20:05

odobryam_s: С середины 70-х в Карелию из Финляндии свободно летали на таких вот малышах, вывозили страждующих. И никакая ПВО их не видела. Только пограничники - и то, если повезет.

alexandr_l 27 января 2018 | 19:59

nestor199: Если дело не в радарах, то зачем дорогие радары ?

nestor199 27 января 2018 | 20:04

alexandr_l: Это Вы у британцев спросите.

alexandr_l 27 января 2018 | 20:24

nestor199: Это Вы у британцев спросите.
Это вы сгоряча - они строят радар не на мои налоги и не для защиты Красной площади. Вам предоставляется право на второй ответ. :-)

nestor199 27 января 2018 | 21:01

alexandr_l: Сколько налогов поступило в бюджет от Вас, и сколько от Газпрома?

alexandr_l 27 января 2018 | 21:30

nestor199: Не вижу смысла в ответе на ваш вопрос, поскольку нет смысла в вопросе.

Помню с давних советских времен задачу :
"Как вы думаете, что больше средств приносит стране - продажа авт. Жигули или продажа спичек ?". можете прикинуть.

polba 27 января 2018 | 21:35

alexandr_l: Ну правильно, спички в миллион раз важнее.

nestor199 27 января 2018 | 21:46

alexandr_l: В Советские времена бюджет государства формировался несколько иначе. Но Ваш подход интересен.
Скажите чье мнение более весомо, владельца Жигулей или мнение владельца коробка спичек?

(комментарий скрыт)

vadimp 27 января 2018 | 19:52

"В российском Минобороны тогда назвали это заявление выходящим за пределы разумного."

Ага! Только вот радар "получите и распишитесь"!

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