В Великобритании строят радар для защиты от возможной угрозы со стороны России

Радиолокатор будет отслеживать самолеты в воздушном пространстве севернее Великобритании.

Новый радар разместят на Шетландских островах для усиления вооруженных сил Великобритании. Радиолокатор будет отслеживать неопознанные военные и гражданские самолеты. Планируется, что он начнет работу в ближайшее время. Причиной для разработки такого радара стали действия России, которые не ограничиваются восточными границами Европы и несут реальную угрозу для Соединенного королевства, сообщил начальник штаба британских ВВС Стивен Хиллиер во время посещения места строительства. По его словам, давление со стороны Москвы растет, а радиолокатор поможет полностью защитить воздушное пространство Великобритании и ее союзников по НАТО. Радар станет ответом на глобальные угрозы и повысит способность реагировать на них, уверен министр обороны Соединенного королевства Гэвин Уильямсон. Ранее глава ведомства утверждал, что Москва стремится нарушить работу жизненно важных объектов инфраструктуры страны. В российском Минобороны тогда назвали это заявление выходящим за пределы разумного.

Стоимость британского радара составит 10 миллионов фунтов стерлингов.