Суд в Петербурге арестовал активиста Игоря Шишкина по обвинению в участии в террористическом сообществе
Накануне по такому же обвинению был арестован еще один активист Виктор Филинков. Ранее Филинков заявлял о пытках со стороны сотрудников правоохранительных органов. При попытке попасть на суд задержаны двое журналистов «Медиазоны». Перед этим судья Владимир Васюков велел не пускать журналистов, объяснив это тем, что сегодня выходной день.
Одним из задержанных оказался Давид Френкель.
Задержанных журналистов оштрафовали на 500 рублей каждого по обвинению в нецензурной брани.
Комментарии5
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estate_photo 27 января 2018 | 19:25
Нехорошие журналисты, заставили полицейских использовать ненормативную лексику, за что и поплатились.
caries 27 января 2018 | 19:27
полицейские когда слышат слово уйх падают в обморок
midnightblues 27 января 2018 | 19:28
Шутки шутками-а так можно доорестовываться до возникновения реальных народовольцев
это вам будет не студентов ловить
vladimirbelarus 27 января 2018 | 19:30
По моему мнению, главный террорист сидит в Кремле. В Америке судьи и прокуроры не боятся идти против указов Трампа, в рашке-говняшке - пытаются опередить мысль хозяина и гасят всех, кто может не понравиться вождю. Сплошные холуи и жополизы.
dirizhabli 27 января 2018 | 19:49
Кто бы сомневался в "универсальности" российских судов с их "непредвзятостью" и "неподкупностью", тем более, что в качестве обвинителя наверняка стоят силовые структуры.