Суд в Петербурге арестовал активиста Игоря Шишкина по обвинению в участии в террористическом сообществе

Накануне по такому же обвинению был арестован еще один активист Виктор Филинков. Ранее Филинков заявлял о пытках со стороны сотрудников правоохранительных органов. При попытке попасть на суд задержаны двое журналистов «Медиазоны». Перед этим судья Владимир Васюков велел не пускать журналистов, объяснив это тем, что сегодня выходной день.

Одним из задержанных оказался Давид Френкель.

Задержанных журналистов оштрафовали на 500 рублей каждого по обвинению в нецензурной брани.