Скандальную книгу о Дональде Трампе «Огонь и ярость» издадут в России в апреле
Об этом сообщает RT. Стартовый тираж составит от 5 до 10 тысяч экземпляров. Точное количество пока неизвестно. В издательстве АСТ отметили, что не ожидают в России таких продаж, как в США, где было куплено без малого два миллиона экземпляров.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
sasass 27 января 2018 | 09:43
Шампанское пили от радости , c флагами ездили по улицам и Ура кричали в Думе и вдруг такая неблагодарность....)))