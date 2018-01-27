Скандальную книгу о Дональде Трампе «Огонь и ярость» издадут в России в апреле

Об этом сообщает RT. Стартовый тираж составит от 5 до 10 тысяч экземпляров. Точное количество пока неизвестно. В издательстве АСТ отметили, что не ожидают в России таких продаж, как в США, где было куплено без малого два миллиона экземпляров.