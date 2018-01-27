Российский МИД назвал новые американские санкции «демонстрацией беспомощности»...

В Вашингтоне никак не могут избавиться от иллюзий, что нас можно испугать, отказывая в американских визах или торговыми запретами, говорится в комментарии ведомства.

О расширении санкций против России Минфин США объявил накануне. В список внесен 21 гражданин России и Украины, а также 9 компаний. Кроме того расширены санкции в отношении 12 юридических лиц. Среди попавших под санкции, в частности, замминистра энергетики Андрей Черезов и директор департамента Минэнерго Евгений Грабчак.