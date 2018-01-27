Российский МИД назвал новые американские санкции «демонстрацией беспомощности»
В Вашингтоне никак не могут избавиться от иллюзий, что нас можно испугать, отказывая в американских визах или торговыми запретами, говорится в комментарии ведомства.
О расширении санкций против России Минфин США объявил накануне. В список внесен 21 гражданин России и Украины, а также 9 компаний. Кроме того расширены санкции в отношении 12 юридических лиц. Среди попавших под санкции, в частности, замминистра энергетики Андрей Черезов и директор департамента Минэнерго Евгений Грабчак.
Комментарии11
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akustik57 27 января 2018 | 09:37
Помидорами их ... помидорами , " беспомощных " !
evgolius7 27 января 2018 | 09:39
Российский МИД назвал новые американские санкции «демонстрацией беспомощности»
Бу-га-га...
Когда ватники грезят победой над США, они не учитывают разницу в ВВП между США ($18,57 трлн.) и России ($1,283 трлн.).
США без напряга могут финансировать около пяти-шести полноценных войн одновременно.
ruki_proch 27 января 2018 | 09:41
Российские МИДовцы уже эвакуировали свои семьи и любовниц из проклятой Америки в духовноспасительную Россию?
rifles 27 января 2018 | 09:46
Зато мы сильны как никогда!
Потому что "дядя Вова мы с тобой!!!"
patrik41 27 января 2018 | 09:40
Российский МИД назвал новые американские санкции «демонстрацией беспомощности»...
А ещё, это демонстрация разобщённости жидобандеровской оппозиции, представители которой перегрызлись на потеху публики, составляя эти списки для санкций.
nikolaj7 27 января 2018 | 09:46
patrik41: дырка ты от бублика, публика.....потешился? и обратно к кормушке.....
sklar39 27 января 2018 | 09:38
- Ганжа закончил разгружать уголь и требует более тяжелой работы!
- Требует, получит...
sasass 27 января 2018 | 09:38
Власть -то не напугаешь , но народ -то может озвереть от не хватки еду и власть съесть ....))))
mikac 27 января 2018 | 09:39
Конечно вас не напугать. То-то Вашингтон наполнен ходатаям за возможных пострадавших)))
e_mae 27 января 2018 | 09:39
Гибридная правда от МИДа России.
grashupfer 27 января 2018 | 09:47
Не, походу в этом МУДе даже не представляют себе насколько они классически комично выглядят, делая подобные ультракретинские заявления.
Сказочные д-бы... (с)