Московский кинотеатр «Пионер» с сегодняшнего дня снял с показа фильм «Смерть Сталина»...

Сообщение об этом опубликовано на странице кинотеатра в интернете. Зрителям вернут деньги за билеты. По всем дополнительным вопросам кинотеатр просит обращаться в министерство культуры.

Напомним, министерство запретило показ фильма 23 января, отозвав прокатное удостоверение.