Московский кинотеатр «Пионер» с сегодняшнего дня снял с показа фильм «Смерть Сталина»
Сообщение об этом опубликовано на странице кинотеатра в интернете. Зрителям вернут деньги за билеты. По всем дополнительным вопросам кинотеатр просит обращаться в министерство культуры.
Напомним, министерство запретило показ фильма 23 января, отозвав прокатное удостоверение.
Комментарии5
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patrik41 27 января 2018 | 09:37
Московский кинотеатр «Пионер» с сегодняшнего дня снял с показа фильм «Смерть Сталина»...
Скажите спасибо В.Варфоломееву, А.Нарышкину и А.Соломину.
vlabumur 27 января 2018 | 09:38
Как говорит наш МИД это «демонстрацией беспомощности».
prostovanya 27 января 2018 | 09:38
В министерство культуры, ага...
Почему бы самим не назвать причину? Что оказались под давлением, что смысла нет упираться... И объяснить, чем угрожают.
Вылезали, вылезали из совка - и опять обратно. Цензура, правитель до гроба... Тоска...
zemljanka 27 января 2018 | 09:43
Бестолочь.
Мединский.
И алчная саранча.
Позорная.
lenin3 27 января 2018 | 09:45
Средневековье и мракобесие в итоге победило пионеров(первопроходцев в первом их значении)...