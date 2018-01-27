В Мельбурне сегодня состоится финал Открытого чемпионата Австралии по теннису в женском одиночном разряде

Титул разыграют датчанка Каролин Вознякци и румынка Симона Халеп.

Долгое отсутствие Серены Уильямс, при всем к ней уважении, сделало женский теннис непредсказуемым и интересным. Если раньше американка выигрывала практически все, а на кортах Мельбурна побеждала даже в неудачные для себя годы, то теперь шансы участниц оказались примерно равны. А с учетом того, что другая топ-теннисистка Виктория Азаренко на турнир не приехала, а третья – Мария Шарапова – вылетела уже в третьем круге – интрига вышла просто сумасшедшая. Состав финала, однако, вышел очень даже предсказуемым. В нем сыграют самые стабильные теннисистки последних шести месяцев. Румынка Симона Халеп, воспользовавшись междуцарствием, успела запрыгнуть на первую строчку мирового рейтинга и даже продержалась там больше двух месяцев. Возняцки также носила титул первой ракетки мира, правда, недолго. Важно и другое. Ни у румынки, ни у датчанки пока нет побед на турнирах Большого Шлема. Сегодня у одной из них такой титул точно появится.

Мужской финал Открытого чемпионата Австралии пройдет в воскресение.