В Чехии сегодня завершаются президентские выборы

Во втором туре нынешнему главе республики Милошу Земану противостоит бывший председатель Академии наук Иржи Драгош.

У граждан Чехии сегодня последняя возможность определить, что будет лицом страны на следующие пять лет. Это вторые в истории современной Чешской республики прямые выборы президента, так что Милош Земан претендует на звание пока единственного всенародно избранного главы государства. Об этом часто напоминают политологи, комментируя популярность политика, сохраняющуюся несмотря на целую серию резких, подчас скандальных, заявлений, несмотря на обвинения в излишне тёплом отношении к России и президенту Владимиру Путину. В первом туре Земан получил 38% голосов. Его соперник Иржи Драгош — 26%. Бывший глава Академии наук выступает за ужесточение санкций против Москвы, напоминает, что Россия называла своим главным врагом НАТО, а Чехия является членом альянса. Последние опросы показывали, что оба политика имеют примерно равную поддержку у электората. Социологи говорят, что победит тот, кто сможет лучше мобилизовать своих сторонников.

Предварительные итоги голосования должны быть оглашены уже сегодня вечером.