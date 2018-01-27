Премьер-министр Польши и госсекретарь США обсудят ситуацию вокруг строительства «Северного потока-2»

Варшава видит угрозу в создании еще одного газопровода между Россией и Германией.

Польские власти поддерживают постоянный контакт с Соединенными Штатами, чтобы сократить монополию «Газпрома» и «диктат со стороны России по отношению к Европе» – об этом сказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. По мнению политика, появление дополнительных ниток газопровода между Россией и Германией таит в себе угрозу для Евросоюза, так как транзит голубого топлива через Украину, по сути, будет уже не нужен. Стоит отметить, что польские власти последовательно выступали еще против первого «Северного потока» и признают, что сейчас, при строительстве второго газопровода, попытаются использовать Соединенные Штаты для давления на «Газпром». В частности эта тема стоит на повестке сегодняшней встречи польского премьера и госсекретаря США. Вчера Рекс Тиллерсон прибыл в Варшаву.

Начало эксплуатации «Северного потока-2» намечено на конец следующего года.