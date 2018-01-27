Премьер-министр Польши и госсекретарь США обсудят ситуацию вокруг строительства «Северного потока-2»
Варшава видит угрозу в создании еще одного газопровода между Россией и Германией.
Польские власти поддерживают постоянный контакт с Соединенными Штатами, чтобы сократить монополию «Газпрома» и «диктат со стороны России по отношению к Европе» – об этом сказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. По мнению политика, появление дополнительных ниток газопровода между Россией и Германией таит в себе угрозу для Евросоюза, так как транзит голубого топлива через Украину, по сути, будет уже не нужен. Стоит отметить, что польские власти последовательно выступали еще против первого «Северного потока» и признают, что сейчас, при строительстве второго газопровода, попытаются использовать Соединенные Штаты для давления на «Газпром». В частности эта тема стоит на повестке сегодняшней встречи польского премьера и госсекретаря США. Вчера Рекс Тиллерсон прибыл в Варшаву.
Начало эксплуатации «Северного потока-2» намечено на конец следующего года.
Комментарии15
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
iwanow62 27 января 2018 | 09:12
не хочет Польша платить за реверсный российский газ из Германии,а придется.
shicotus_live 27 января 2018 | 09:21
Складывается любопытнейшая история.
Польша со Штатми за спиной с их сжиженным газом против Германии и Австрии, которые за российский трубопроводный газ.
И те и другие претендуют на роль европейского хаба.
И битва будет жесткой, ибо американский газ дороже российского и это нанесет серьезный удар по немецкой и другим европейским экономикам.
nikitin43 27 января 2018 | 09:29
shicotus_live: придётся и россии вводить минимальный часовой 7, 25 $ .
shicotus_live 27 января 2018 | 09:31
nikitin43: Это как в стране 404?
Не придется. нас же не дрючит МВФ и мы не ползем в клоенно локтевой в светлое европейское будущее)))
doorin 27 января 2018 | 09:35
Как стало известно СМИ, USA и Польша
сегодня объявят о начале совместного строительства
газопровода " Атлантический поток".
Который нарямую свяжет USA и Польшу.
nikitin43 27 января 2018 | 09:12
они и назначают путена президентом , обсудят ...
vezdehod 27 января 2018 | 09:36
Польша ищет свой интерес и она всё делает для этого и - никто ей в этом не указ.
aleks50 Алексей Клубников 27 января 2018 | 09:18
По путину этот поток должен братски душить Украину. Правда за что он не берётся , ни хрена не получается, кроме виолончелизации.
perestarok 27 января 2018 | 09:27
aleks50: " Правда за что он не берётся , ни хрена не получается, кроме виолончелизации."
Ещё как получается. Если бы было по-вашему, запад бы на уши не встал.
nikitin43 27 января 2018 | 09:31
perestarok: ещё как беспокоит человека даже лобковая вошь .
vv61 27 января 2018 | 09:27
aleks50: ну в Турцию то уже ясно, что проведут, а это почти 25% из кармана братской хохляндии по транзиту))
sg67g 27 января 2018 | 09:40
aleks50:
Ну да. СП-1 готов, ТП строится, СП-2 на подходе. Мост nj;t почти готов. Это у тебя даже подрочить не получается, судя по истерике,. ))
ЗЫ А по братски пистить газ было лучше?
mppv 27 января 2018 | 09:21
Поскольку в Германии официально разрешено обращение криптовалют, то в России выгоднее завести весь газ в майнинг-станцыю и производить ...коины.
Из 60 кубов природного газа (при стандартных учётных условиях) можно майновать 1 ...коин.
Вот и получается, что не строить Северный поток - 2 для России и Германии экономически выгоднее.
perestarok 27 января 2018 | 09:25
"Варшава видит угрозу в создании еще одного газопровода между Россией и Германией…"
А какое их собачье дело? Это дело Германии и России.
j_partizan 27 января 2018 | 09:36
А мы медлили с введением продуктового эмбарго.
Предательством интересов страны было вообще начало ввоза в страну товаров, которые могли производить сами.