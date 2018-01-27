Британские военные сообщили о строительстве радара из-за угрозы со стороны России
Он появится на севере Шотландии, сообщается на сайте Минобороны страны. Ожидается, что радар будет готов к работе в ближайшее время. На прошлой неделе британские истребители вновь были подняты в воздух из-за российских военных самолетов.
Комментарии5
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doorin 27 января 2018 | 09:15
В Великобритании сегодня начнется бесплатная раздача
всем (включая и Королеву) спец. брошюры под названием:
" НА НАС НАПАЛИ РУССКИЕ !!! ".
В ней подробно описывается, что должен делать
каждый находящийся в Великобритании при
атомной бомбардировке, высадке русского
десанта в Англию или при внезапном обнаружении
русской морды в окне после пробуждения.
\The Times\
shicotus_live 27 января 2018 | 09:24
doorin: что должен делать
каждый находящийся в Великобритании...
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Срочно надевать памперсы?)))
buzukin936 27 января 2018 | 09:23
Сцут англичайники? Не думаю, они же считаются умными - станет Россия нападать на визжащих шавок, разбежались! А вот подло ударить, а потом увернуться от ответа - попытаться могут. Да и бабок срубить на строительстве хочется - там ребята жадные. Где деньги? А русскоязычных беглых олигархов-сдристунков тряхнут :)
vezdehod 27 января 2018 | 09:33
А, ведь до 2014 года. об этом и Разговора не было.
vaka257 27 января 2018 | 09:46
vezdehod: НАТО разваливалось...Некоторые страны уже взносы не платили...Так Путин приложил все силы для возрождения этой организации и новой гонки вооружений...