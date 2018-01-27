Количество заразившихся кишечной инфекцией в хабаровской гимназии выросло до 100
Среди них семь взрослых, сообщили в Роспотребнадзоре. У детей обнаружили норовирус. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».
Комментарии7
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ura_123 27 января 2018 | 09:07
Очередная це перемога импортозамещения...
vise1 27 января 2018 | 09:10
ura_123:
Российское - значит качественное .
В.В.Путин
ura_123 27 января 2018 | 09:16
vise1: ка-ка-ка-чественное))))
shmuel63 27 января 2018 | 09:32
vise1: "Российское - значит качественное . " - совершенно верно. Обнаруженный норовирус - высшего качества и увеличенной заразности.
sasass 27 января 2018 | 09:26
Ощущение такое ,что детей преднамеренно травят....
marina27 27 января 2018 | 09:32
sasass: Ощущение такое, что всем пох. чем кормить детей.
zemljanka 27 января 2018 | 09:45
Вода?