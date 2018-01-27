"Смерть Михаила Лесина в США не была насильственной, полагают в ФБР"

По данным бюро, это был несчастный случай на фоне злоупотребления алкоголем, передает Би-би-си. ФБР частично опубликовало отчет. Летом прошлого года издание Buzzfeed сообщило со ссылкой на источники, что Лесина могли избить до смерти. Тело 57-летнего бывшего министра печати и влиятельного медиаменеджера было обнаружено в ноябре 2015 года в отеле «Дюпон» в Вашингтоне.