Смерть Михаила Лесина в США не была насильственной, полагают в ФБР
По данным бюро, это был несчастный случай на фоне злоупотребления алкоголем, передает Би-би-си. ФБР частично опубликовало отчет. Летом прошлого года издание Buzzfeed сообщило со ссылкой на источники, что Лесина могли избить до смерти. Тело 57-летнего бывшего министра печати и влиятельного медиаменеджера было обнаружено в ноябре 2015 года в отеле «Дюпон» в Вашингтоне.
Комментарии4
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yrich040 27 января 2018 | 09:16
Уже все подчистили и замазали!+!!
А как рада местная либерастия?!!! Это просто подарок Госдепа верным адептам!
patrik41 27 января 2018 | 09:29
По данным бюро, это был несчастный случай на фоне злоупотребления алкоголем, передает Би-би-си...
"Пейсаховки" накушался?
buzukin936 27 января 2018 | 09:30
Ну и кому он нужен, этот Васька, тьфу, Мишка из отеля для пидарасов? Разве што вот не успел кого-то там уволить...
kotvinder2 27 января 2018 | 09:46
"Смерть Михаила Лесина в США не была насильственной, полагают в ФБР"
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Конечно ненасильственной, коли сами и грохнули)))