Постпред США при ООН Никки Хейли опровергла слухи о ее романе с Дональдом Трампом
«Это абсолютная ложь. Я была на борту президентского самолета всего один раз, и в это время с нами были еще несколько человек», — заявила Хейли. Как пишет издание Politico, предположения о любовной связи Хейли с президентом США появились после выхода книги журналиста Майкла Вулффа «Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа».
Комментарии5
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andy_may 27 января 2018 | 08:38
Ребят, ну вы чего?... Оставьте эту "новость" лайфам с нтв на драку!...
ha12raz 27 января 2018 | 08:47
Насчет Захаровой у меня никаких сомнений
xuato 27 января 2018 | 09:17
По стопам Моники Никки поднялась из Овального кабинета на борт Боинга.
perestarok 27 января 2018 | 09:29
"Постпред США при ООН Никки Хейли опровергла слухи о ее романе с Дональдом Трампом"
Не опровергла, а оправдывалась.
sasass 27 января 2018 | 09:31
Президента США уже любить запрещаю - зато у нас полная свобода в этом вопросе и россияне должны гордиться этим...