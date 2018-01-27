"Постпред США при ООН Никки Хейли опровергла слухи о ее романе с Дональдом Трампом"

«Это абсолютная ложь. Я была на борту президентского самолета всего один раз, и в это время с нами были еще несколько человек», — заявила Хейли. Как пишет издание Politico, предположения о любовной связи Хейли с президентом США появились после выхода книги журналиста Майкла Вулффа «Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа».