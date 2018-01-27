Канадская полиция рассматривает смерть миллиардера Барри Шермана и его жены как двойное убийство
Это сообщает телеканал CBC. Тела супругов обнаружил в середине декабря агент по недвижимости в подвале их дома в Торонто. Местные СМИ писали, что миллиардер мог убить жену, а потом покончить с собой. Барри Шерман — основатель канадской фармацевтической компании Apotex. Состояние пары составляло около 5 миллиардов долларов.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
mmm_333 27 января 2018 | 09:04
Отписали бы мне наследство уж тогда. Раз 5 млрд не радуют, дайте порадоваться другим.