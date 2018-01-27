Канадская полиция рассматривает смерть миллиардера Барри Шермана и его жены как двойное убийство

Это сообщает телеканал CBC. Тела супругов обнаружил в середине декабря агент по недвижимости в подвале их дома в Торонто. Местные СМИ писали, что миллиардер мог убить жену, а потом покончить с собой. Барри Шерман — основатель канадской фармацевтической компании Apotex. Состояние пары составляло около 5 миллиардов долларов.