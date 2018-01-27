Арестованный племянник короля Саудовской Аравии живет в апартаментах с золотым декором

У него есть кабинет, кухня и столовая, пишет агентство «Рейтер». В первом после задержания интервью принц Аль-Валид ибн Талал выразил уверенность, что уже через несколько дней его оправдают и выпустят из-под стражи. Состояние принца оценивается почти в 17 миллиардов долларов. Ранее по подозрению в коррупции были задержаны десятки принцев и миллиардеров. По данным прессы, власти рассчитывают от них получить в обмен на освобождение, в общей сложности, около 100 миллиардов долларов.