Арестованный племянник короля Саудовской Аравии живет в апартаментах с золотым декором
У него есть кабинет, кухня и столовая, пишет агентство «Рейтер». В первом после задержания интервью принц Аль-Валид ибн Талал выразил уверенность, что уже через несколько дней его оправдают и выпустят из-под стражи. Состояние принца оценивается почти в 17 миллиардов долларов. Ранее по подозрению в коррупции были задержаны десятки принцев и миллиардеров. По данным прессы, власти рассчитывают от них получить в обмен на освобождение, в общей сложности, около 100 миллиардов долларов.
Комментарии3
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iwanow62 27 января 2018 | 08:42
Раскулачивание куркулей по -саудовски.Колхозы ещё организуйте из Бентли,мазерати и верблюдов с ослами.
agronom 27 января 2018 | 09:07
Это напоминает что то из российской жизни, а фамилия племянника не Васильев?
xuato 27 января 2018 | 09:10
Отрыжка средневековья жирует.