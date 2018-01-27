Z Архив новостей новости
5 33 6 4110
08:30, 27 января 2018

Представители крупных бизнесменов из России пытаются предотвратить в США их попадание в список лиц, близких к Кремлю

Десятки состоятельных россиян наняли лучших юристов и лоббистов, пишет «Нью-Йорк Таймс». Перечень администрация Дональда Трампа должна обнародовать уже в понедельник. Против фигурантов списка могут ввести персональные санкции.

Комментарии

33

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

ansh 27 января 2018 | 08:39

Зашевелилась "патриотическая" малина.

arye_11 27 января 2018 | 08:45

ansh:
Советская малина собралась на совет
Советская малина врагу сказала - "Нет!"
У этих-самых "бизнесменов" рушится не просто бизнес, сама их жизнь рушится.
Железный принцип - "В России заработать(как вариант - украсть), на Западе вложиться".
Если Запад закроет для них свои ворота, теряется цель жизни.

patrik41 27 января 2018 | 08:48

Десятки состоятельных россиян наняли лучших юристов и лоббистов, пишет «Нью-Йорк Таймс»...

Насрать.

nf5096004 27 января 2018 | 08:58

patrik41: так ты везде давно уже с....шь, не ешь так много.

rabbitgreen 27 января 2018 | 09:11

patrik41: это тебе, нищему- насрать. А твои хозяева то как засуетились?! Как гадюки на сковородке. Знать, припекать начинает. Хозяева жизни, мля.

ansh 27 января 2018 | 09:12

patrik41: Тебя обокрали. А ты всё срёшь, и воров облизываешь.

pepetz 27 января 2018 | 09:36

patrik41:
"Десятки состоятельных россиян наняли лучших юристов и лоббистов, пишет «Нью-Йорк Таймс»...

Насрать."

Сто негде было украсть, или не дали?
Эх, жисть--жистянка, все впустую!

rktq 27 января 2018 | 09:05

arye_11: Вот и замечательно, американцы сами не сознавая помогают Путину расчистить авгиевы конюшни среди своего ближайшего окружения-who is who. Видимо подступил рубеж закончить с двойной жизнью некоторым соратникам ВВП. С одной стороны, они, ругают Запад за аморальность и коварство, заявляют о полномасштабной войне развернутой Западом против России, с другой не прочь делать там бизнес, уводить по-тихому деньги в иностранные офшоры, отправлять детей учиться в западные школы и наслаждаться всеми преимуществами американских больших городов.
"Час Х" настал.. alager com alager.
Вот только праздника Вам не видать- Россия не рухнет и не пропадет даже если все 225 из списка окажутся коллаборационистами..

arye_11 27 января 2018 | 09:17

rktq:
Вот только праздника Вам не видать- Россия не рухнет и не пропадет даже если... бла-бла-бла...
______________________________________________
Я бы вам с удовольствием поддакнул, вот, только вот, жизнь с вашими бодряческими кричалками согласуется слабо.
За последний век Россия рушилась дважды.
Первый раз, в 1917 году я, по малолетству, помню слабо, а вот второй раз, в 1991 году, как сегодня перед глазами.
И то, что написал выше(принцип российского бизнеса):
""В России заработать(как вариант - украсть), на Западе вложиться".
основой своей имеет именно два приведенных мною факта падения России.
Грубо говоря, те, кто имеет дело не с ТВ-экраном и прочей патриотически-пропагандистской блевотиной, а имеет дело с реальной экономикой и реальными финансами В БУДУЩЕЕ РОССИИ НЕ ВЕРЯТ и потому любыми путями стремятся обезопаситься с помощью Запада.

rktq 27 января 2018 | 09:35

arye_11: /За последний век Россия рушилась дважды/
Спора нет. Рушалась так что хребет сломали европейскому нацизму, бомбочкой себя обезопасили.. космос полетели и т.д.
В 90- не хило экономику пиндосов подняли..

/(принцип российского бизнеса):
""В России заработать(как вариант - украсть), на Западе вложиться"/
Еще раз.. для особо одаренных.. Американцы САМИ своими санкциями разрушают ЭТОТ принцип.
Я говорю спасибо им за это.

ansh 27 января 2018 | 09:17

rktq: /(...) помогают Путину расчистить авгиевы конюшни (...)//

Путинские конюшни. Так точнее.
Ну вот знает конюх, что его лепший друг, виолончелист, насрал на миллиарды. А следы всплыли в офшоре.
Он его что, выпорол на конюшне?
Нет.
Он за него вписался. Он конюх. Его конюшня.

rabbitgreen 27 января 2018 | 09:17

rktq: "Россия не рухнет и не пропадёт" если главный "коллабборационист" невзначай "умрёт от апоплексического удара. Табакеркой в висок."

dx555 27 января 2018 | 08:55

ansh: Извините, Алексей
№33 (776) от 21 августа 2012 г.
Именно так, фамильярно, по имени, — «Извините, Алексей», — обратился Владимир Владимирович Путин к Алексею Александровичу Мордашову на XIX съезде РСПП 9 февраля 2012 года. Куда, скажите, можно пожаловаться на Алексея? Если он для самого Путина Алексей.
Приобрел себе Алексей долю в ОАО «Силовые машины». Приобрел не напрямую, а через подконтрольную офшорную компанию Highstat Limited. В декабре прошлого года Highstat Limited выкупила у Siemens блокпакет «Силовых машин» (25% + 1 акция). Итого у подконтрольных Алексею структур оказалось 95,30% акций «Силовых машин». По закону Highstat Limited должна была в течение 35 дней с момента покупки направить всем миноритарным акционерам предложение о выкупе их акций. Причем цена выкупа должна быть не ниже их средневзвешенной цены по результатам торгов на рынке ценных бумаг за предшествующие полгода. В случае с Алексеем это минимум 6,40 руб. Алексею, видимо, показалось, что это дорого. И он сделал следующий финт.

dx555 27 января 2018 | 08:57

dx555: Накануне Нового года, 27 декабря 2011, «Силовые машины» принимают решение о делистинге, и в тот же день — удивительная прыть — биржа прекращает торги акциями. При этом обязательное предложение о выкупе так и не делается. ФСФР (Федеральная служба по финансовым рынкам) погрозила Алексею пальчиком: направила ему в начале февраля письмо. Но для Алексея ФСФР не указ. Мы же знаем, с кем у него есть отношения.

dx555 27 января 2018 | 09:01

dx555: Но для Алексея можно все. Алексей идет проторенной дорожкой. Ведь самый простой путь для увеличения капитала в России это близость к власти. А простому гражданину и бывшему акционеру Васе никакие суды не помогут. Иди, Вася, гуляй! Никто не скажет тебе: «Извини, Вася».
Вероника Виктюк (http://echo.msk.ru/blog/ramera1)

dx555 27 января 2018 | 09:04

dx555: Полный текст публикации на сайте зха по
ссылке: Вероника Виктюк (http://echo.msk.ru/blog/ramera1)
Сама Вероника вскоре после публикации материалов пропала.

iwanow62 27 января 2018 | 08:40

Ужас!)

astet 27 января 2018 | 08:41

Представители крупных бизнесменов из России пытаются предотвратить в США их попадание в список лиц, близких к Кремлю

а ведь совсем недавно
вся околокремлёвская шушера
гордилась попаданием в санкционные списки...
Что же произошло7
Почему у всей так называемой "российской элиты"
открылась внезапная диарея? ;)))
Объелись ядовитых турецких помидоров?

rabbitgreen 27 января 2018 | 09:23

astet: Не, путинских белых грибов, в одночасье оказавшихся сатанинскими.

zztop1960 27 января 2018 | 08:42

Эти нехорошие люди предали ВВП при первой же опасности

midnightblues 27 января 2018 | 08:44

А идиоты ватники не получают пенсий

zztop1960 27 января 2018 | 08:49

midnightblues: Пенсии придумали враги России , фашисты , пиндосы ,чтобы подорвать мощь России

ostapbey 27 января 2018 | 08:48

Бизнесменов??
Ха!!!
А чиему бизнесу они бизнесмены?
Кому они плоды своего бизнеса несуны?
Не бизнесуны ли Путина в виолончелях они?
Да и с фиктивно-дефективными семейными разводами.
Картина маслом.
даже.

piter_ug 27 января 2018 | 08:49

// должна обнародовать уже в понедельник.//

Надо же, демонстрируют приличное понимание русского менталитета - «Понедельник день тяжелый».

ha12raz 27 января 2018 | 08:50

Последний ватник и портянки отдам за честь наших.....суперворов.

mercer57 27 января 2018 | 08:50

и это ещё не всё.... впереди оглашение вердикта по сбитому
малазийскому Боингу ! Как бы у Рашки не отобрали ЧМ по футболу !

perestarok 27 января 2018 | 09:34

mercer57: "Как бы у Рашки не отобрали ЧМ по футболу !"

Нафик нам этот футбол, когда во дворе снег не убирают. Вот этих футболистов и применить для уборки снега.

pr22000 27 января 2018 | 08:55

Заблокировать все российские счета ихнего Трампа, и показать по НТВ компромат!

diagen 27 января 2018 | 08:58

обосрались. слуги народные

ura_123 27 января 2018 | 09:03

Забегали тараканы по кухне,когда включили свет)))

xuato 27 января 2018 | 09:07

Первым бросится с табакеркой на Солнцеликого Директор ФСБ защищать, свою недвижимость. Второго февраля в США состоится разбор беспредельщиков из РФ там прозвучат кто кому когда и сколько. А потом всем притыреным дадут по попе.

midnightblues 27 января 2018 | 09:12

Не смогут они победить-Шывалов же обещал питаться корочками,да и Усманов тоже говорил,что выстоим,что б не жрали

sasass 27 января 2018 | 09:21

При таком раскладе выборы в России могут быть сорваны или отменены властью....

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 23 января Поздравить…

5 339 6 5535 23.01
Kпраздники, эхо москвы, день рождения, общество, события
Блоги

Рожденные 22 января Поздравить…

5 340 6 7360 22.01
Kпраздники, эхо москвы, день рождения, общество, события
Блоги

Один Высоцкий

Высоцкий. Глава 94. Гамлет. 5 минут Иннокентий Михайлович, посмотрев в этой роли Высоцкого, сказал, что можно принимать или не принимать такую трактовку, но играть по-другому отныне невозможно…

5 185 6 19546 20.01
Kвысоцкий, творчество, мнения
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член Федерального политкомитета партии «Яблоко»

Безработица избирателей «Забастовка избирателей» — это прямая борьба со всеми другими кандидатами в президенты, кроме Путина. По отношению к обществу это борьба максимально эгоистическая и минимально альтруистическая…

5 219 6 12173 26.01
Kполитика, власть, выборы-2018, навальный, оппозиция, общество, мнения
Блоги

Владимир Мединский: Есть нравственная граница между критическим анализом истории и глумлением над ней Минкультуры обращало внимание прокатчика и на крайнюю неуместность в принципе выхода подобной картины. Но это всё — вопросы морали. А есть закон, которым мы руководствуемся…

5 331 6 19951 24.01
Kполитика, кино, общество, искусство, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Зачем Сталин убил Михоэлса Зачем Сталин убил Михоэлса Постановлением правительства лишили генеральского звания «как дискредитировавшего себя за время работы в органах и недостойного в связи с этим высокого звания генерала». Этим наказание исчерпывалось…

5 567 6 90947 20.01
8читать ;смотреть
Kполитика, общество, история, сталин, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Начало «антитеррористической операции» в Африне не вызывает ничего, кроме обеспокоенности Кроме предсказуемых новых жертв, удары могут поставить под угрозу весь переговорный процесс, среди кураторов и гарантов которого и сама Турция…

5 76 6 7257 20.01
Kсирия, политика, турция, мнения
Блоги

Вот так блог программы «Вот так»

Ополовиненный СНК 20 января 1938 года Верховный Совет формирует Совет народных комиссаров. Правительство из 28 человек возглавляет Молотов. Половина будет казнена в течение двух лет. Ещё один человек расстрелян в 1950-м…

5 186 6 45459 20.01
Kистория, суды, события
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Побеждает не самый сильный, а тот, кто идет до конца Не верьте хору нытиков, уныло вещающему, что «от нас ничего не зависит» и «за нас все решили»...

5 151 6 13050 20.01
Kвыборы, политика, крым, путин, рф, мнения
Блоги

+ Юристы Минкультуры просят отозвать прокатное удостоверение у фильма «Смерть Сталина» Юристы Минкультуры просят отозвать прокатное удостоверение у фильма «Смерть Сталина» По мнению авторов обращения, в фильме присутствуют признаки экстремизма и искажается история…

5 87 6 7518 23.01
8читать ;смотреть
Kкино, сталин, история, минкульт, экстремизм, события
Интервью Особое мнение

Павел Гусев гость: Павел Гусев главный редактор газеты «Московский комсомолец»

Придет Навальный – через год ненависть к Навальному у населения и у тех людей, кто сегодня его поддерживает, будет еще больше

5 124 6 11001 26.01
#слушать 36:49 8читать ;смотреть $скачать 8.4 МБ
Kполитика, сетевизор, передачи, видео
Блоги

Александр Мельман телекритик, МК

На «Смерть Сталина»... По количеству убиенных, да, Сталин и Гитлер — близнецы-братья. Один уничтожал свой народ, другой все остальные. Но ставить Сталина и Гитлера на одну доску — это политтехнология, направленная против нашей страны…

5 93 6 8218 25.01
Kсталин, история, кино, политика, власть, искусство, мнения
Блоги

Анна Иванова блогер

«Нахлебницы» и «благодетели» Если жена сняла с мужа почти все 100% обязательств по уходу за ребенком и по решению бытовых проблем, то донесение зарплаты до дома и выдача бОльшей части средств жене это прямая мужская обязанность…

5 78 6 6963 23.01
Kобщество, отношения, семья, мнения
Блоги

Юнис Теймурханлы отельер, владелец и генеральный менеджер гостиницы «Гельвеция»

Через тернии к звездам Но сдаваться и бросать свою мечту юноша не собирался. В свободное от работы время, ночами, он усердно изучал английский язык, искал любую возможность общения с англоязычными постояльцами отеля…

5 130 6 33951 20.01
Kобщество, путешествия, мнения
Блоги

Николай Воробьев директор Центра исследований Восточной Европы в Вашингтоне

Почему бороться с Западом бесполезно ? Стратегия Запада направлена на  сдерживание и фактическое связывание рук Кремлю в первую очередь во внешней политике, которой так увлекся Путин за последние годы…

5 76 6 7410 24.01
Kобщество, санкции, политика, рф, события
Блоги

Кусок эфира

Цви Критцер: Раны Холокоста не вскрыты до конца Все остались живы. И мама рассказывала, что после войны на них смотрели с упреком другие евреи. Как так, семья шесть человек и родители остались в живых. Мама говорит, что мы себя чувствовали неудобно…

5 63 6 6377 23.01
Kхолокост, литва, эфиры, мнения

Популярное за неделю

Новости

Представители крупных бизнесменов из России пытаются предотвратить в США их попадание в список лиц, близких к Кремлю Десятки состоятельных россиян наняли лучших юристов и лоббистов, пишет «Нью-Йорк Таймс»...

5 28 6 3639
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Алексей Анатольевич, на мой взгляд, страшно прокололся. И Собчак этим воспользовалась, потому что она мастер скандала и потому что она профессиональный журналист…

5 230 6 158765 20.01
#слушать 47:34 8читать $скачать 10.9 МБ
Голосование
Проголосуете ли вы за Путина, если вам за это простят ваш кредит?
5 165 6 29982 22.01
Блоги

Андрей Макаревич музыкант

А чё, мата нет И ведь задействованы в этом ужасе несколько человек: идиот, который написал, идиот, который принял и оплатил, потому что ему понравилось, и редактор, который выпустил это в эфир…

5 287 6 170438 23.01
Kобщество, творчество, мнения
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Выяснилось, что «белая лебедь российского протеста» оказалась на проверку склеенной из обыкновенной ваты. Зачем она так легко себя сдала, и зачем вообще было делать эту глупость…

5 112 6 118844 24.01
#слушать 50:09 8читать ;смотреть $скачать 11.5 МБ
Kполитика, власть, общество, видео, сетевизор, передачи
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6637123
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3259033

Сегодня в эфире