Представители крупных бизнесменов из России пытаются предотвратить в США их попадание в список лиц, близких к Кремлю
Десятки состоятельных россиян наняли лучших юристов и лоббистов, пишет «Нью-Йорк Таймс». Перечень администрация Дональда Трампа должна обнародовать уже в понедельник. Против фигурантов списка могут ввести персональные санкции.
Комментарии33
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ansh 27 января 2018 | 08:39
Зашевелилась "патриотическая" малина.
arye_11 27 января 2018 | 08:45
ansh:
Советская малина собралась на совет
Советская малина врагу сказала - "Нет!"
У этих-самых "бизнесменов" рушится не просто бизнес, сама их жизнь рушится.
Железный принцип - "В России заработать(как вариант - украсть), на Западе вложиться".
Если Запад закроет для них свои ворота, теряется цель жизни.
patrik41 27 января 2018 | 08:48
Десятки состоятельных россиян наняли лучших юристов и лоббистов, пишет «Нью-Йорк Таймс»...
Насрать.
nf5096004 27 января 2018 | 08:58
patrik41: так ты везде давно уже с....шь, не ешь так много.
rabbitgreen 27 января 2018 | 09:11
patrik41: это тебе, нищему- насрать. А твои хозяева то как засуетились?! Как гадюки на сковородке. Знать, припекать начинает. Хозяева жизни, мля.
ansh 27 января 2018 | 09:12
patrik41: Тебя обокрали. А ты всё срёшь, и воров облизываешь.
pepetz 27 января 2018 | 09:36
patrik41:
"Десятки состоятельных россиян наняли лучших юристов и лоббистов, пишет «Нью-Йорк Таймс»...
Насрать."
Сто негде было украсть, или не дали?
Эх, жисть--жистянка, все впустую!
rktq 27 января 2018 | 09:05
arye_11: Вот и замечательно, американцы сами не сознавая помогают Путину расчистить авгиевы конюшни среди своего ближайшего окружения-who is who. Видимо подступил рубеж закончить с двойной жизнью некоторым соратникам ВВП. С одной стороны, они, ругают Запад за аморальность и коварство, заявляют о полномасштабной войне развернутой Западом против России, с другой не прочь делать там бизнес, уводить по-тихому деньги в иностранные офшоры, отправлять детей учиться в западные школы и наслаждаться всеми преимуществами американских больших городов.
"Час Х" настал.. alager com alager.
Вот только праздника Вам не видать- Россия не рухнет и не пропадет даже если все 225 из списка окажутся коллаборационистами..
arye_11 27 января 2018 | 09:17
rktq:
Вот только праздника Вам не видать- Россия не рухнет и не пропадет даже если... бла-бла-бла...
______________________________________________
Я бы вам с удовольствием поддакнул, вот, только вот, жизнь с вашими бодряческими кричалками согласуется слабо.
За последний век Россия рушилась дважды.
Первый раз, в 1917 году я, по малолетству, помню слабо, а вот второй раз, в 1991 году, как сегодня перед глазами.
И то, что написал выше(принцип российского бизнеса):
""В России заработать(как вариант - украсть), на Западе вложиться".
основой своей имеет именно два приведенных мною факта падения России.
Грубо говоря, те, кто имеет дело не с ТВ-экраном и прочей патриотически-пропагандистской блевотиной, а имеет дело с реальной экономикой и реальными финансами В БУДУЩЕЕ РОССИИ НЕ ВЕРЯТ и потому любыми путями стремятся обезопаситься с помощью Запада.
rktq 27 января 2018 | 09:35
arye_11: /За последний век Россия рушилась дважды/
Спора нет. Рушалась так что хребет сломали европейскому нацизму, бомбочкой себя обезопасили.. космос полетели и т.д.
В 90- не хило экономику пиндосов подняли..
/(принцип российского бизнеса):
""В России заработать(как вариант - украсть), на Западе вложиться"/
Еще раз.. для особо одаренных.. Американцы САМИ своими санкциями разрушают ЭТОТ принцип.
Я говорю спасибо им за это.
ansh 27 января 2018 | 09:17
rktq: /(...) помогают Путину расчистить авгиевы конюшни (...)//
Путинские конюшни. Так точнее.
Ну вот знает конюх, что его лепший друг, виолончелист, насрал на миллиарды. А следы всплыли в офшоре.
Он его что, выпорол на конюшне?
Нет.
Он за него вписался. Он конюх. Его конюшня.
rabbitgreen 27 января 2018 | 09:17
rktq: "Россия не рухнет и не пропадёт" если главный "коллабборационист" невзначай "умрёт от апоплексического удара. Табакеркой в висок."
dx555 27 января 2018 | 08:55
ansh: Извините, Алексей
№33 (776) от 21 августа 2012 г.
Именно так, фамильярно, по имени, — «Извините, Алексей», — обратился Владимир Владимирович Путин к Алексею Александровичу Мордашову на XIX съезде РСПП 9 февраля 2012 года. Куда, скажите, можно пожаловаться на Алексея? Если он для самого Путина Алексей.
Приобрел себе Алексей долю в ОАО «Силовые машины». Приобрел не напрямую, а через подконтрольную офшорную компанию Highstat Limited. В декабре прошлого года Highstat Limited выкупила у Siemens блокпакет «Силовых машин» (25% + 1 акция). Итого у подконтрольных Алексею структур оказалось 95,30% акций «Силовых машин». По закону Highstat Limited должна была в течение 35 дней с момента покупки направить всем миноритарным акционерам предложение о выкупе их акций. Причем цена выкупа должна быть не ниже их средневзвешенной цены по результатам торгов на рынке ценных бумаг за предшествующие полгода. В случае с Алексеем это минимум 6,40 руб. Алексею, видимо, показалось, что это дорого. И он сделал следующий финт.
dx555 27 января 2018 | 08:57
dx555: Накануне Нового года, 27 декабря 2011, «Силовые машины» принимают решение о делистинге, и в тот же день — удивительная прыть — биржа прекращает торги акциями. При этом обязательное предложение о выкупе так и не делается. ФСФР (Федеральная служба по финансовым рынкам) погрозила Алексею пальчиком: направила ему в начале февраля письмо. Но для Алексея ФСФР не указ. Мы же знаем, с кем у него есть отношения.
dx555 27 января 2018 | 09:01
dx555: Но для Алексея можно все. Алексей идет проторенной дорожкой. Ведь самый простой путь для увеличения капитала в России это близость к власти. А простому гражданину и бывшему акционеру Васе никакие суды не помогут. Иди, Вася, гуляй! Никто не скажет тебе: «Извини, Вася».
Вероника Виктюк (http://echo.msk.ru/blog/ramera1)
dx555 27 января 2018 | 09:04
dx555: Полный текст публикации на сайте зха по
ссылке: Вероника Виктюк (http://echo.msk.ru/blog/ramera1)
Сама Вероника вскоре после публикации материалов пропала.
iwanow62 27 января 2018 | 08:40
Ужас!)
astet 27 января 2018 | 08:41
Представители крупных бизнесменов из России пытаются предотвратить в США их попадание в список лиц, близких к Кремлю
а ведь совсем недавно
вся околокремлёвская шушера
гордилась попаданием в санкционные списки...
Что же произошло7
Почему у всей так называемой "российской элиты"
открылась внезапная диарея? ;)))
Объелись ядовитых турецких помидоров?
rabbitgreen 27 января 2018 | 09:23
astet: Не, путинских белых грибов, в одночасье оказавшихся сатанинскими.
zztop1960 27 января 2018 | 08:42
Эти нехорошие люди предали ВВП при первой же опасности
midnightblues 27 января 2018 | 08:44
А идиоты ватники не получают пенсий
zztop1960 27 января 2018 | 08:49
midnightblues: Пенсии придумали враги России , фашисты , пиндосы ,чтобы подорвать мощь России
ostapbey 27 января 2018 | 08:48
Бизнесменов??
Ха!!!
А чиему бизнесу они бизнесмены?
Кому они плоды своего бизнеса несуны?
Не бизнесуны ли Путина в виолончелях они?
Да и с фиктивно-дефективными семейными разводами.
Картина маслом.
даже.
piter_ug 27 января 2018 | 08:49
// должна обнародовать уже в понедельник.//
Надо же, демонстрируют приличное понимание русского менталитета - «Понедельник день тяжелый».
ha12raz 27 января 2018 | 08:50
Последний ватник и портянки отдам за честь наших.....суперворов.
mercer57 27 января 2018 | 08:50
и это ещё не всё.... впереди оглашение вердикта по сбитому
малазийскому Боингу ! Как бы у Рашки не отобрали ЧМ по футболу !
perestarok 27 января 2018 | 09:34
mercer57: "Как бы у Рашки не отобрали ЧМ по футболу !"
Нафик нам этот футбол, когда во дворе снег не убирают. Вот этих футболистов и применить для уборки снега.
pr22000 27 января 2018 | 08:55
Заблокировать все российские счета ихнего Трампа, и показать по НТВ компромат!
diagen 27 января 2018 | 08:58
обосрались. слуги народные
ura_123 27 января 2018 | 09:03
Забегали тараканы по кухне,когда включили свет)))
xuato 27 января 2018 | 09:07
Первым бросится с табакеркой на Солнцеликого Директор ФСБ защищать, свою недвижимость. Второго февраля в США состоится разбор беспредельщиков из РФ там прозвучат кто кому когда и сколько. А потом всем притыреным дадут по попе.
midnightblues 27 января 2018 | 09:12
Не смогут они победить-Шывалов же обещал питаться корочками,да и Усманов тоже говорил,что выстоим,что б не жрали
sasass 27 января 2018 | 09:21
При таком раскладе выборы в России могут быть сорваны или отменены властью....