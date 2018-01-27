США расширили санкции против России
Под ограничения попали 21 физическое лицо и 21 компания. В их числе «Силовые машины» и структура «Ростеха», которые связаны с поставками в Крым турбин «Сименс». Включили в перечень и дочерние компании «Сургутнефтегаза», который находится под санкциями с 2014 года. Среди физлиц оказался замминистра энергетики Андрей Черезов.
Комментарии40
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patrik41 27 января 2018 | 08:45
США расширили санкции против России...
Экономика России разорвана в клочья? Хи-хи.
renza 27 января 2018 | 09:07
patrik41: еще не разорвана, но уже в joпе. ха-ха будете через пару лет.
alis_kirs 27 января 2018 | 09:11
renza: ===...через пару лет...===
Слышали ужо! И пять, и десять, и пятнадцать лет назад... А если, даст Бог, не придёт к власти наша либерастня, то будем слушать все последующие года...
ostapbey 27 января 2018 | 09:11
patrik41: вези клочья в Крым. Как фитили в керосинки пойдут.
Все таки польза будет от российской экономики. В противовес "сименсу"
(еще подумай и сравни "экономику россии" с частной кампанией "сименс". Пока есть у тебя время , когда будешь сравнивать "экономикиу россии" с "чулочно-шнурковой кампанией Гондураса")
Даже..
shicotus_live 27 января 2018 | 09:29
ostapbey: . В противовес "сименсу"
________________________________
))))))))))))) До каклов еще так и не дошло, что Сименс просто тупо кинул америкосов с их тупыми санкциями?)))
Выполнил контракт по поставке оборудования в Крым, заработал денег и остался в белом)))
shmuel63 27 января 2018 | 09:40
shicotus_live: Вы, как и Путин, тактик, а не стратег. Да, обманув Сименс, вы завезли его агрегаты в Крым, но как вы будете их обслуживать? Сименс к ним не притронется Запчасти, балансировка, регулировка. Только не говорите, что ваши Левши все смогут сделать сами. Будь это так, вы бы и целиком агрегаты сделали, а не покупали бы их за валюту у немцев.
shicotus_live 27 января 2018 | 09:46
shmuel63: Вы, как и Путин, тактик, а не стратег...
________________________________
а кто вам сказал такую глупость? В том то и дело, что Путин именно стратег.
Да, обманув Сименс, вы завезли его агрегаты в Крым...
_________________________________
Я же говорю, что до вас медленно доходит)))
Никто Сименс не обманывал. Он совместно с Россией обманул американцев. А что касаемо обслуживания, это еще смешнее. Конечно, этим будут заниматься не ребята в комбинезонах Сименс. Они переоденутся в другую форму с лейблом "Силовые машины". да и запчасти будут производить на их же заводах))
mercer57 27 января 2018 | 08:46
с хороших новостей начался день...)))
alis_kirs 27 января 2018 | 08:50
Предлагаю пиндосам включить в санкционные списки всех граждан России сразу! Нормальные люди в Пиндостан и так не ездят. А остальных 0,01% не жалко...
ostapbey 27 января 2018 | 09:00
alis_kirs: какие санкции возможно ввести "..всем гражданам России сразу.."??
Хоть теоретически. У тебя и так одна ВША НА АРКАНЕ. Ну еще и мышь в холодильнике на веревке.
Веревку если отобрать у тебя? чтоб не повесился.
Так деревня без дурака, что церковь без колокольни..
Не так ли ??
Даже..
alis_kirs 27 января 2018 | 09:08
ostapbey: ===Ну еще и мышь в холодильнике...===
У Вас в холодильнике мыши??? Лично у меня там буженинка, колбаска, сырок и много других вкусностей. Кстати, Вы дверцу у холодильника закрывать не пробовали? А-а-а! Вы, просто, такой гурман? И предпочитаете мышатину? Ваше, конечно, дело, но, может быть, купите говядину или свинину? Вдруг Вам понравится...
ostapbey 27 января 2018 | 09:14
alis_kirs: а если 20 000 000 нищих граждан России прибегут к тебе с воплем " ТАБАНЬ НА КИЧКУ!!"
как ты им объяснишь, что нажил эти буженины непосильным трудом НЕ у Пригожина??
Даже??
ostapbey 27 января 2018 | 09:17
молись и кайся что не "САРЫНЬ НА КИЧКУ!!!!!
даже..
alis_kirs 27 января 2018 | 09:21
ostapbey: ===а если 20 000 000 нищих граждан России прибегут к тебе ====
Если "прибегут", то я и без всяких воплей поделюсь, что есть. Но, случись чего, прибегут они не ко мне, а различным ворам, что, как написал ura_123: "засылают адвокатов и любыми способами пытаются избежать попадания в санкционные списки".
ostapbey 27 января 2018 | 09:30
alis_kirs: Миллер со Сечином уже поделились с народом ГОЛУБЦАМИ со своего стола.
Случайно так оказалось что им ФАРШ в начинке? А тебе капуста с мухами??
agrestic 27 января 2018 | 09:34
alis_kirs: Вас тоже нужно подвести под санкции, за полный холодильник.
alexx2101 27 января 2018 | 09:37
alis_kirs: / В российской колбасе не нашли колбасы - БИЗНЕС Online
https://www.business-gazeta.ru/article/304460
12 мар. 2016 г. - 75% популярных в России колбас — фальсификат. И чего только в наших колбасах нет!..
Почти 80% сыра в России оказались фальсификатом - Интерфакс
www.interfax.ru/russia/470582
1 окт. 2015 г. - Интерфакс: В сырье, которое используется для производства молочной продукции, обнаружили растительные жиры, сообщает Россельхознадзор./
agrestic 27 января 2018 | 09:25
ostapbey:Правильно Остап. И я про то.
polikarpich 27 января 2018 | 09:11
alis_kirs: Нормальным никто и не запрещает никуда ездить. А санкции как раз против отмороженных и врагов своего народа. Вот против меня лично никто санкции почему-то не вводит.
alis_kirs 27 января 2018 | 09:14
polikarpich: === Вот против меня лично никто санкции почему-то не вводит. ===
Может быть, потому, что Вы как неуловимый Джо из известного анекдота?! :-)))))
vinibi 27 января 2018 | 09:19
alis_kirs: А вы пригожинский холуй кому нужны- путинского поваренка, пользующего вас выродков проплаченных во все дыхательные и пихательные?!
alis_kirs 27 января 2018 | 09:27
vinibi: У Вас в психбольнице сегодня "День открытых дверей"? Санитары на Вас сегодня забили? :-)))
vinibi 27 января 2018 | 09:44
alis_kirs: Пригожинский холуек посмотрите на свою аватару и подумайте( если есть конечно чем)) - на кого забили санитары?!
polikarpich 27 января 2018 | 09:21
alis_kirs: patrik41: Так и есть и уже давно. Дальше что? Это так весело?
ura_123 27 января 2018 | 09:12
alis_kirs: Конечно не ездят! Они засылают адвокатов и любыми способами пытаются избежать попадания в санкционные списки. А ведь именно этот 0.01% твоя Ылита .
alis_kirs 27 января 2018 | 09:16
ura_123: ===А ведь именно этот 0.01% твоя Ылита .===
Вор-первых, как я уже написал, их не жалко. Во-вторых, может быть они и Ваша "Ылита", но уж точно не моя!
ostapbey 27 января 2018 | 09:23
alis_kirs: и голосовать ты будешь за дочь Собчака?? Или за папу Шаламовой??
ura_123 27 января 2018 | 09:24
ostapbey: Судя по аватарке,право голоса у него улетело вместе с лифтом в Донецке)))
ostapbey 27 января 2018 | 09:33
ura_123: пехота Сталина носила ЛОЖКУ за голенищем.
А сей пехотинец Пригожина носит КОТЕЛОК на голове.
Чтоб при раздаче в первых рядах оказаться...
Даже)))
alis_kirs 27 января 2018 | 09:29
ostapbey: ===и голосовать ты будешь...===
За кого сам захочу! Моё личное право. Но если Вам так интересно, то догадаться не сложно, коли разум у Вас есть...
compare 27 января 2018 | 09:13
alis_kirs: а также,эти ваши "нормальные",вообще никуда не ездят,и накоплений у них нет,как и прав гражданских....и они,"нормальные"?
alis_kirs 27 января 2018 | 09:25
compare: ===...накоплений у них нет,как и прав гражданских...===
Накоплений, действительно нет. Обваровали народ алкашка Ельцин со своей бандой. А вот что до гражданских прав, то Вы, мягко выражаясь, звиздите! Гражданские права есть у всех граждан России, на сколько это возможно в капиталистическом обществе. А вот если люди захотят большего, то надо будет опять возвращать социалистический строй...
agrestic 27 января 2018 | 09:23
alis_kirs: А зачем? Основная масса граждан России уже давно под санкциями. Под своими. 45 лет труд. стажа и пенсия 10000руб. У нормальных людей денег нет.
vezdehod 27 января 2018 | 09:43
alis_kirs:
Предлагаю пиндосам включить в санкционные списки всех граждан России сразу! Нормальные люди в Пиндостан и так не ездят. А остальных 0,01% не жалко...
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Успокойся недоумок...Зачем США включать, таких ка ты, в свой список - вам достаточно российского Импорозамещения.
ostapbey 27 января 2018 | 08:53
против России??
Очередная попытка принизить и очернить роль Путина на России.
Россия это ПУТИН!!!
Нет Путина , и автоматически нет РОССИИ.
А тут пока еще и Путин есть. И Россия есть тоже. В натуре оба.
Так что никаких санкций против России НЕТ!!!!
а разная шелупонь, она и есть шелупонь.
Даже..
ihor_syvoryj 27 января 2018 | 09:02
Отсмеялись давно
Искандеры в саду....
ura_123 27 января 2018 | 09:14
ihor_syvoryj: Хохотали взахлёб Искандеры в заду..
;-)
xuato 27 января 2018 | 09:12
Очко.
ems1 27 января 2018 | 09:19
Это парамасонское квазигосударство можно успокоить только через войну.
hata_c_krau 27 января 2018 | 09:31
Друганы бесланского палача теперь его за версту обходить будут, а он им дайте я вас расцелую, а они от него как от чумного...