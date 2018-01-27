США расширили санкции против России...

Под ограничения попали 21 физическое лицо и 21 компания. В их числе «Силовые машины» и структура «Ростеха», которые связаны с поставками в Крым турбин «Сименс». Включили в перечень и дочерние компании «Сургутнефтегаза», который находится под санкциями с 2014 года. Среди физлиц оказался замминистра энергетики Андрей Черезов.