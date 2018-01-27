В Москве сегодня пройдет церемония отпевания алтарника Георгия Великанова, который погиб, спасая бездомного
В Москве сегодня пройдет церемония отпевания алтарника Георгия Великанова, который погиб, спасая бездомного из-под колес электрички. Трагический инцидент произошел 25 января.
Отпевание церковнослужителя, по неофициальным данным, пройдет в храме Всемилостивого Спаса в Митино. Перед смертью Георгий Великанов спас человека – на его глазах бездомный мужчина упал на рельсы на железнодорожной платформе Красногорская прямо перед надвигавшимся поездом. Алтарнику удалось вытащить бездомного на платформу, но сам он соскочить с рельсов не успел.
Великанову было 35 лет, он собирался стать священником. Также он был известен как первый пресс-секретарь православной службы «Милосердие». Представители организации охарактеризовали его как глубокого, светлого и доброго человека, а также заявили, что Великанов «погиб смертью праведника». Священнослужитель был тесно связан с благотворительностью, помогая в том числе пациентам психо-неврологического интерната.
По данным «МК», Великанов планировал принять сан священника в течение полугода.
Комментарии1
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ha12raz 27 января 2018 | 08:56
Светлый романтик.....не понял, куда попал.
И в царстве небесном не встретит знакомых по службе.