В Москве сегодня пройдет церемония отпевания алтарника Георгия Великанова, который погиб, спасая бездомного из-под колес электрички. Трагический инцидент произошел 25 января.

Отпевание церковнослужителя, по неофициальным данным, пройдет в храме Всемилостивого Спаса в Митино. Перед смертью Георгий Великанов спас человека – на его глазах бездомный мужчина упал на рельсы на железнодорожной платформе Красногорская прямо перед надвигавшимся поездом. Алтарнику удалось вытащить бездомного на платформу, но сам он соскочить с рельсов не успел.

Великанову было 35 лет, он собирался стать священником. Также он был известен как первый пресс-секретарь православной службы «Милосердие». Представители организации охарактеризовали его как глубокого, светлого и доброго человека, а также заявили, что Великанов «погиб смертью праведника». Священнослужитель был тесно связан с благотворительностью, помогая в том числе пациентам психо-неврологического интерната.

По данным «МК», Великанов планировал принять сан священника в течение полугода.