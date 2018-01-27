Акция против создания мусорного полигона пройдет во Владимирской области

Пока администрация Киржачского района готовится провести общественные слушания, сами жители готовятся провести митинг. После критики экологов, экспертов, многочисленных обращений в Генпрокуратуру и Рослесхоз местные власти отменили принятое решение о строительстве мусорного полигона. Однако вскоре стали появляться все новые и новые подробности проекта.

Под свалку в киржачских лесах выделено 1200 гектаров земли. И хотя глава района утверждает, что непосредственно застроены будут лишь около 60, а вся остальная территория будет отдана под санитарную зону, местные жители опасаются за свое здоровье. Они считают, что мусор отравит грунтовые воды и протекающую здесь реку. За ситуацией наблюдает местное отделение «Общественного народного фронта». Кроме того, по их словам, общественное движение следит, чтобы полигон внезапно не появился на каком-нибудь «соседнем участке».

В прошлом году под Владимиром, несмотря на протесты, был построен битумный завод.