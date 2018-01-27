В Петербурге отмечают 74-ую годовщину снятия блокады
Празднование началось еще накануне.
Утро в Петербурге традиционно начнется с возложения цветов у блокадных адресов и мемориалов – на Пискаревском и Серафимовском кладбищах, на площади Победы и в других местах. Кроме того, у памятного знака Ольге Берггольц на протяжении всего дня будут звучать стихи о блокаде. Основные мероприятия пройдут вечером. Сначала праздничный салют прогремит на Марсовом поле, а затем в Петропавловской крепости. Также вечером петербургские студенты запустят в небо 900 белых и 900 черных шаров, которые символизируют дни и ночи блокады. Кроме того, запланированы праздничные концерты в Исаакиевском соборе и музее имени Суворова. Также на протяжении нескольких дней можно будет попасть на бесплатные показы фильмов о блокаде в кинотеатрах сети «Петербург-кино».
В день снятия блокады дважды зажгут факелы на Ростральных колоннах.
Комментарии3
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hodak47 27 января 2018 | 08:23
В самом деле сняли уже?
xuato 27 января 2018 | 08:32
Кооператив Озеро очень приложил свою лапу в лихие 90-е к снятию продовольственного вопроса.
sasass 27 января 2018 | 09:24
Навальному надо приурочить свой митинг к этой дате , как власть хитроумно поступает в таких случаях....