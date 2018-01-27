В Петербурге отмечают 74-ую годовщину снятия блокады

Празднование началось еще накануне.

Утро в Петербурге традиционно начнется с возложения цветов у блокадных адресов и мемориалов – на Пискаревском и Серафимовском кладбищах, на площади Победы и в других местах. Кроме того, у памятного знака Ольге Берггольц на протяжении всего дня будут звучать стихи о блокаде. Основные мероприятия пройдут вечером. Сначала праздничный салют прогремит на Марсовом поле, а затем в Петропавловской крепости. Также вечером петербургские студенты запустят в небо 900 белых и 900 черных шаров, которые символизируют дни и ночи блокады. Кроме того, запланированы праздничные концерты в Исаакиевском соборе и музее имени Суворова. Также на протяжении нескольких дней можно будет попасть на бесплатные показы фильмов о блокаде в кинотеатрах сети «Петербург-кино».

В день снятия блокады дважды зажгут факелы на Ростральных колоннах.