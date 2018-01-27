Власти Москвы считают завтрашнюю акцию на Тверской незаконной
Организаторы и участники «Забастовки избирателей» могут быть задержаны, сказал «Эху Москвы» глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.
Ранее Алексей Навальный заявил, что, по его мнению, акция будет законной. Поводом для нее стал отказ ЦИКа пустить политика на президентские выборы.
Комментарии8
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daos15 27 января 2018 | 08:04
Гапон, как всегда присутствовать не будет) Его от подъезда дома "арестуют" и на 30 дней отвезут в ведомственный санаторий))
r88w556xl4 27 января 2018 | 08:14
Опять пейсатые замшелые крикуны и наглые малолетки будут выходной день жителям портить.
brandfa 27 января 2018 | 08:17
r88w556xl4: это ты про силовиков с мегафонами и дуболомов в форме космонавтов? Опять к мирно вышедшим на улицу своего города гражданам будут докапываться?
brandfa 27 января 2018 | 08:12
А я считаю людей захвативших власть в моей Москве жуликами. И мне неинтересно что считают жулики - место их на скамье подсудимых.
piter_ug 27 января 2018 | 08:27
Законность бывает разная.
Можно, например, квалифицировать законность начиная с 17 года. Тогда нынешняя законность называется преступлением.
Можно квалифицировать законность исходя из буквального чтения Конституции.
Опять конфуз получается.
danko_vagina 27 января 2018 | 08:30
Положить всех участников на живот и отодрать по правилам жесткого секса, всё равно там будут одни педерасты, а им это по вкусу.
sempai 27 января 2018 | 08:31
Незаконной эту акцию эти деятели могут считать, если ее ( по крайней мере ) будет считать таковой Конституционный суд Российской Федерации...Такого решения нет..., значит, оснований так считать у исполнительной региональной власти тоже нет...
kvn1949 27 января 2018 | 08:45
Конечно. Законно только врать и воровать !