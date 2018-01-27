Власти Москвы считают завтрашнюю акцию на Тверской незаконной

Организаторы и участники «Забастовки избирателей» могут быть задержаны, сказал «Эху Москвы» глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.

Ранее Алексей Навальный заявил, что, по его мнению, акция будет законной. Поводом для нее стал отказ ЦИКа пустить политика на президентские выборы.